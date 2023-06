Turistická sezóna v Rakúsku by mohla byť silnejšia ako pred pandémiou

Viedeň 14. júna (TASR) - Rakúsky cestovný ruch sa pripravuje na silnú letnú sezónu. Na základe aktuálnych analýz by letné rezervácie mohli mierne prekročiť predkrízovú úroveň, oznámil v utorok Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



WIFO očakáva, že počty rezervácií zvýšia najmä zahraniční hostia, zatiaľ čo domáci budú opäť viac inklinovať k cestovaniu do zahraničia. Približne s 80 miliónmi prenocovaní počas letnej sezóny sa očakáva nový rekord. V porovnaní s rokom 2022 by mal počet prenocovaní cudzincov vzrásť o 5,4 %. Medzi domácou klientelou sa, naopak, očakáva pokles približne o 3 %.



Mimoriadne úspešná bola pre rakúsky cestovný ruch aj uplynulá zima. V porovnaní so sezónou 2018/2019, poslednou, ktorá predchádzala pandémii koronavírusu, bol počet prenocovaní síce nižší o 4,9 %, stále však išlo o historický tretí najlepší zimný výsledok.