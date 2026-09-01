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Turistické ubytovne v EÚ v prvom polroku 2026 hlásia nárast
Nad päťpercentný nárast voči vlaňajšku sa dostali aj Slovinsko, Poľsko a Estónsko.
Autor TASR
Brusel 1. septembra (TASR) - V prvej polovici roka 2026 bolo v turistických ubytovacích zariadeniach v členských krajinách EÚ zaznamenaných 1,321 miliardy prenocovaní, čo predstavuje nárast o 1,7 percenta v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi 2025 (1,299 miliardy prenocovaní). Slovensko sa dostalo medzi tri najúspešnejšie krajiny. Na utorňajšiu správu Eurostatu upozornil bruselský spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ spresnil, že na úrovni členských krajín najvyšší nárast podielu prenocovaní v turistických ubytovacích zariadeniach v prvých šiestich mesiacoch tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali Írsko (nárast o 14,6 %), Malta (+9,9 %) a potom Slovensko (+5,9 %). Nad päťpercentný nárast voči vlaňajšku sa dostali aj Slovinsko, Poľsko a Estónsko.
Pokles lôžkonocí v turistických ubytovacích zariadeniach v tomto období zaznamenalo deväť členských krajín, pričom najvyšší bol na Cypre (-7,7 %) a v Rumunsku (-6,7 %). Pokles ubytovaní zaznamenali tiež Bulharsko, Holandsko, Belgicko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko a Fínsko.
Zahraniční návštevníci (občania iných krajín EÚ aj mimo Únie) tvorili takmer polovicu (48,9 %) všetkých prenocovaní v krajinách eurobloku v prvej polovici roka 2026, avšak s veľkými rozdielmi medzi členskými krajinami. Najväčší podiel zahraničných prenocovaní v prvom polroku bol zaznamenaný na Malte (95,2 %), na Cypre (92,6 %) a v Luxembursku (87,7 %). Na druhej strane zahraniční hostia tvorili menej ako štvrtinu prenocovaní v Nemecku (18,5 %), Poľsku (19,8 %) a Rumunsku (23,0 %).
Nárast prenocovaní zahraničných návštevníkov v prvej polovici roka 2026 (+2,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2025) bol takmer trojnásobne vyšší ako nárast prenocovaní domácich návštevníkov (+0,9 %) od začiatku januára do konca júna.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Štatistický úrad EÚ spresnil, že na úrovni členských krajín najvyšší nárast podielu prenocovaní v turistických ubytovacích zariadeniach v prvých šiestich mesiacoch tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali Írsko (nárast o 14,6 %), Malta (+9,9 %) a potom Slovensko (+5,9 %). Nad päťpercentný nárast voči vlaňajšku sa dostali aj Slovinsko, Poľsko a Estónsko.
Pokles lôžkonocí v turistických ubytovacích zariadeniach v tomto období zaznamenalo deväť členských krajín, pričom najvyšší bol na Cypre (-7,7 %) a v Rumunsku (-6,7 %). Pokles ubytovaní zaznamenali tiež Bulharsko, Holandsko, Belgicko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko a Fínsko.
Zahraniční návštevníci (občania iných krajín EÚ aj mimo Únie) tvorili takmer polovicu (48,9 %) všetkých prenocovaní v krajinách eurobloku v prvej polovici roka 2026, avšak s veľkými rozdielmi medzi členskými krajinami. Najväčší podiel zahraničných prenocovaní v prvom polroku bol zaznamenaný na Malte (95,2 %), na Cypre (92,6 %) a v Luxembursku (87,7 %). Na druhej strane zahraniční hostia tvorili menej ako štvrtinu prenocovaní v Nemecku (18,5 %), Poľsku (19,8 %) a Rumunsku (23,0 %).
Nárast prenocovaní zahraničných návštevníkov v prvej polovici roka 2026 (+2,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2025) bol takmer trojnásobne vyšší ako nárast prenocovaní domácich návštevníkov (+0,9 %) od začiatku januára do konca júna.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)