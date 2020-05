Turistický koncern TUI prehĺbil polročnú stratu, ruší pracovné miesta

Hannover 13. mája (TASR) - Nemecký turistický koncern TUI oznámil za 1. polrok svojho obchodného roka výrazné prehĺbenie straty a očakáva, že letná sezóna bude ešte horšia než výsledky za zimné obdobie. Zároveň dodal, že súčasná situácia zasiahne približne 8000 pracovných miest.



Ako povedal v stredu šéf TUI Fritz Joussen, ktorého citovala agentúra DPA, v dôsledku pokračujúcej neistoty súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu, ktorá prakticky úplne odstavila sektor cestovného ruchu, musí najväčší turistický koncern sveta zredukovať administratívne náklady o 30 %. "To sa dotkne podľa všetkého približne 8000 pracovných pozícií vo svete," dodal Joussen po oznámení výsledkov za 1. polrok 2019/2020. Ako dodal, miesta sa buď zrušia, prípadne tie plánované sa nevytvoria.



"TUI by mal z tejto krízy vyjsť silnejší. Bude to však iný TUI, ktorý bude pôsobiť už v inom trhovom prostredí než pred pandémiou," dodal Joussen.



Vedenie spoločnosti dúfa, že sa mu z pôvodného programu na letnú sezónu podarí zrealizovať čo najviac. Aj naďalej však nemá istotu v tom, ktoré krajiny sa pre turistov otvoria a kedy.



Spoločnosť za 1. polrok obchodného roka 2019/2020, čo predstavuje obdobie od októbra do konca marca, oznámila stratu 892,2 milióna eur, uviedla DPA. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala stratu 343,1 milióna eur.



Najväčšou mierou sa pod to podpísal 2. kvartál. V ňom podľa údajov servera RTTNews vykázala spoločnosť stratu 740,5 milióna eur. Pred rokom predstavovala kvartálna strata 176,9 milióna eur.



Tržby za 2. kvartál dosiahli 2,79 miliardy eur a za celý 1. polrok 6,6 miliardy eur. V obidvoch prípadoch to znamená pokles.