Turistický priemysel v Európe zápasí s nedostatkom zamestnancov

Londýn 20. augusta (TASR) - Európa zápasí s nedostatkom pracovníkov v cestovnom ruchu. Podľa štúdie Svetovej rady pre cestovanie a cestovný ruch (WTTC) v Európskej únii (EÚ) chýba v tomto odvetví až 1,2 milióna ľudí. To vážne ohrozuje zotavovanie tohto odvetvia z pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Krajinou, ktorú najviac postihol nedostatok zamestnancov v sektore cestovného ruchu, je Taliansko. Štúdia odhaduje, že mu bude tento rok chýbať 250.000 pracovníkov, čo znamená, že každé šieste voľné miesto v tomto odvetví nebude obsadené. Týka sa to najmä pohostinského sektora a cestovných kancelárií.



Vo Francúzsku zostáva neobsadených 71.000 miest, pričom medzi najviac postihnuté odvetvia patrí letectvo, kde je voľné takmer každé tretie pracovné miesto.



Aj v Spojenom kráľovstve zostáva neobsadených 128.000 pozícií. Reštaurácie a hotely sa snažia nájsť zamestnancov, ale britská vláda je zatiaľ proti prijímaniu dočasných pracovníkov zo zahraničia.



Portugalsko je, naopak, najmenej postihnuté nedostatkom zamestnancov, stále voľných je tu 49.000 pracovných miest.



Existujú pritom spôsoby, ako prilákať viac ľudí do tohto odvetvia, tvrdí štúdia. Patrí medzi ne uľahčenie mobility zavedením priaznivejšej vízovej politiky, umožnenie flexibilnej práce na diaľku, prijatie inovatívnych technologických a digitálnych riešení a ponuka školení a ďalších programov, ako aj benefitov pre zamestnancov.



WTTC preto vyzýva na urýchlené prijímanie opatrení na riešenie tohto kritického problému. V roku 2020, keď pandémia vrcholila, prišiel sektor cestovného ruchu v celej EÚ o takmer 1,7 milióna pracovných miest.



V roku 2021, keď vlády začali uvoľňovať cestovné obmedzenia a dôvera cestujúcich sa zlepšila, sa priamy príspevok tohto sektora k výkonu hospodárstvu EÚ zvýšil o 30,4 % a obnovilo sa 571.000 pracovných miest.



V tomto roku WTTC predpokladá, že oživenie sektora sa bude naďalej zrýchľovať a takmer dosiahne predpandemickú úroveň s očakávaným 32,9-percentným nárastom jeho priameho príspevku pre ekonomiku EÚ. Ale veľký počet neobsadených miest počas najrušnejšej letnej sezóny ohrozuje zotavovanie odvetvia.