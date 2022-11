Turistický sektor v Španielsku žiada pravidlá pre krátkodobé prenájmy

Madrid 26. novembra (TASR) - Rozmach krátkodobých prenájmov v Španielsku zhoršuje dostupnosť bytov pre tamojších obyvateľov a hnevá podnikateľov v cestovnom ruchu. Ponuka krátkodobého ubytovania v 20 najväčších španielskych mestách rýchlo dobieha počet izieb v hoteloch. Ukázala to tento týždeň najnovšia štúdia, ktorá podnietila hotelierov, aby vyzvali na lepšiu reguláciu svojich nových rivalov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa španielskeho združenia Exceltur v 20 najväčších mestách krajiny je ponúkaných na krátkodobý prenájom približne 300.000 nehnuteľností, pričom hotely tam majú približne 389.779 izieb.



Exceltur, ktorý združuje veľké španielske hotelové reťazce, cestovné kancelárie, touroperátorov a letecké spoločnosti, lobuje za nový zákon na reguláciu platforiem krátkodobého prenájmu, ako je Airbnb. Podľa neho sa už situácia "vymyká spod kontroly".



Platforma Airbnb tento mesiac uviedla, že v 3. štvrťroku zaznamenala strmý nárast počtu ponúkaných izieb, až o 31 %. Pripísalo to aktuálnej kríze životných nákladov, pre ktorú viac majiteľov nehnuteľností hľadá dodatočný príjem.



Krátkodobý prenájom pre turistov je dvakrát výhodnejší ako dlhodobý prenájom pre obyvateľov, odhalila štúdia Exceltur. V Španielsku sú tiež krátkodobé prenájmy v priemere lacnejšie ako hotely.



V najmenej šiestich veľkých mestách v Španielsku sa počet krátkodobých prenájmov, z ktorých väčšina sa nachádza priamo v centrách, ponúkaných ako alternatíva k hotelom, za 12 mesiacov do konca septembra 2022 zvýšil o 34,5 %, ukázala štúdia, ktorú si objednalo združenie Exceltur.



Podľa štúdie v centre Sevilly, najmenej v šiestich z 10 domov, je dostupný krátkodobý prenájom turistom prostredníctvom platforiem, zatiaľ čo v centre Madridu je to približne tretina domov v blízkosti historického námestia Puerta del Sol.



Na druhej strane počet hotelových izieb v mestách ako Madrid, Barcelona, Malaga alebo Sevilla od roku 2010 rástol len o 2 % ročne, uvádza štúdia.



"Všetci musíme hrať za rovnakých podmienok," povedal Gabriel Escarrer, ktorý vedie Exceltur a je tiež riaditeľom najväčšej španielskej hotelovej skupiny Melia. "Tieto nehnuteľnosti musia spĺňať určité požiadavky, aby sa mohli predávať."



Excelturu napríklad chce, aby platformy overovali, či sú jednotliví hostitelia riadne zaregistrovaní ako poskytovatelia turistického ubytovania s oficiálnym povolením na činnosť.



Európska komisia už pripravuje návrh legislatívy, ktorá by umožnila platformám ponúkajúcim prenájom, poskytovať vnútroštátnym úradom údaje, ako je počet zákazníkov využívajúcich ich služby a počet nocí, ktoré strávili na danom mieste, tvrdia zdroje z Bruselu, ktoré nechceli byť menované.