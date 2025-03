Slovakia Travel: Česko je pre SR dôležitý trh

Bratislava/Praha 14. marca (TASR) - Českí návštevníci dlhodobo tvoria asi tretinu všetkých zahraničných turistov na Slovensku a z pohľadu príjazdového turizmu im patrí prvá priečka. V minulom roku na Slovensko zavítalo takmer 700.000 Čechov s počtom viac ako 1,7 milióna prenocovaní. Poukázala na to v piatok vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.



Na Slovensko prichádzajú turisti z Českej republiky najmä počas letných prázdnin. Najčastejšie trávia dovolenku v Žilinskom (Liptov), Bratislavskom (hlavné mesto Bratislava) a Prešovskom (Vysoké Tatry) kraji.



Slovakia Travel v týchto dňoch propaguje Slovensko na medzinárodnom podujatí Holiday World & Region World 2025 v Prahe, informovala Eliášová. Ako partner veľtrhu prezentuje na ploche 170 metrov štvorcových ponuku na aktívny či pasívny oddych na Slovensku. Spolu so 17 spoluvystavovateľmi z jednotlivých krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu láka českého návštevníka na Slovensko.



"Cielenou a intenzívnou kampaňou plánujeme kontinuálne podporovať príjazdový turizmus z Českej republiky na Slovensko. Českí hostia vždy radi objavovali krásy Slovenska a aj prostredníctvom našej prezentácie na veľtrhu Holiday World & Region World 2025 Praha by sme im ich radi pripomenuli, ponúkli inšpirácie a tipy na najbližšie výlety či dovolenky a srdečne ich pozvali stráviť voľné chvíle na Slovensku," priblížila generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.