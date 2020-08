Cestovný ruch v Prahe sa v 2. kvartáli prudko znížil

Praha 7. augusta (TASR) – Cestovný ruch v Prahe sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu dramaticky znížil.



Počet nocľažníkov v českej metropole sa v 2. kvartáli medziročne prepadol o 93,6 %, uviedol v piatok Český štatistický úrad. V celej krajine počet nocľažníkov klesol o 82,9 %.



Zatiaľ, čo počas troch mesiacov od apríla do júna 2019 v Česku prenocovalo 571 000 hotelových hostí z Nemecka, v 2. štvrťroku 2020 to bolo len 50 000. Hlavným dôvodom bolo uzavretie hraníc pre zahraničných turistov, ktoré platilo od polovice marca do začiatku júna a ktoré bolo prijaté z dôvodu snahy o zastavenie šírenia nového koronavírusu.