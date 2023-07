Turizmus: Chorvátsky cestovný ruch má za sebou dobrý 1. polrok

Záhreb 4. júla (TASR) - Chorvátsko zaznamenalo v prvých šiestich mesiacoch tohto roka 6,7 milióna príjazdov turistov a 27,3 milióna prenocovaní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka príjazdy vzrástli o 16 % a počet prenocovaní o 10 %, uviedol chorvátsky zväz cestovného ruchu HTZ. V porovnaní s 1. polrokom predpandemického roka 2019 sa počet prenocovaní zvýšil o 4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Najviac prenocovaní pripadalo na turistov z Nemecka (6,4 milióna, medziročne: +4 %), za ktorými nasledovali domáci dovolenkári (3,5 milióna, +5 %). Na treťom mieste sa umiestnili rakúski dovolenkári s 2,5 milióna prenocovaní (+6 %).



Šéf HTZ Kristjan Staničič označil polročné výsledky za veľmi dobré. Spokojnosť vyjadrila aj ministerka cestovného ruchu Nikolina Brnjacová. Ako zdôraznila v tlačovej správe, údaje o cestovnom ruchu potvrdzujú rekordne vysoké finančné indikátory.



Podľa údajov chorvátskej centrálnej banky dosiahli príjmy zo zahraničného cestovného ruchu v 1. štvrťroku tohto roka 672 miliónov eur, čo bolo o 38 % viac ako v 1. kvartáli 2022. "Všetky tieto údaje ukazujú, že sme na dobrej ceste," uviedla Brnjacová.



Z mnohých jadranských letovísk však prichádzajú varovania pred prílišným optimizmom pre tohtoročnú sezónu. Podľa médií sa majitelia rekreačných apartmánov, hotelieri a majitelia reštaurácií sťažujú, že júnové výsledky zaostali za očakávaniami. Týka sa to vraj najmä Dalmácie, zatiaľ čo Istria je na tom vďaka geografickej polohe lepšie.



Podľa údajov zo systému registrácie turistov eVisitor bolo v júni v celom Chorvátsku zaznamenaných 2,9 milióna príjazdov, čo bolo o 2 % viac v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Počet prenocovaní stúpol len o 1 % na 15 miliónov. Na rozdiel od HTZ, ktorý očakáva pozitívny trend až do konca sezóny, predstavitelia cestovného ruchu považujú vrchol sezóny v júli a auguste za neistejší ako vlani.



Rezervácie, najmä apartmánov, nie sú uspokojivé, uviedlo združenie cestovných kancelárií. Pripisuje to okrem iného zvýšeniu cien a skutočnosti, že konkurencia v Stredomorí sa medzitým spamätala z koronakrízy.