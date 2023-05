Chorvátsky cestovný ruch očakáva rekordný rok 2023

Záhreb 29. mája (TASR) - Chorvátsky cestovný ruch tento rok očakáva prekonanie rekordných výsledkov roka 2019, ktorý bol posledným pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Za päť mesiacov do konca mája navštívilo krajinu 3,5 milióna ľudí, na ktorých pripadlo 10,7 milióna prenocovaní. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 to predstavuje nárast o 3 %, oznámilo v pondelok chorvátske združenie cestovného ruchu HTZ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Chorvátsky cestovný ruch očakáva rekordné výsledky aj v kľúčovej letnej sezóne. Ešte viac by ho malo podporiť zrušenie hraničných kontrol vďaka vstupu krajiny do schengenského priestoru a zavedenie eura.