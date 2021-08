Desiatkam českých cestovných kancelárií hrozí krach

Praha 21. augusta (TASR) – Cestovné kancelárie v Česku musia do polovice septembra vrátiť zákazníkom peniaze za neuplatnené poukazy na zájazdy vydané počas pandémie podľa zákona lex voucher.



Časť z nich to však nebude schopná urobiť a bude musieť vyhlásiť insolvenciu, uviedol server novinky.cz. Niektoré nezvládnu finančne prežiť dve letné sezóny poznamenané pandémiou nového koronavírusu a ťažkú ranu dostali aj prevádzkovatelia lyžiarskych zájazdov.



Podľa údajov ministerstva pre miestny rozvoj ukončilo od augusta 2020 činnosť 17 cestovných kancelárií a 136 činnosť prerušilo. Aktivity opätovne obnoví iba časť z nich a to, koľko ich bude, dnes nikto nevie.



„Aktuálne riešime jediný úpadok u nás poistenej cestovnej kancelárie, a to Cekare. Koncom septembra sa rozhodne o uznaní insolvencie cestovnej kancelárie Travel Planet," povedal pre denník Právo hovorca ERV Európskej poisťovne Vlastimil Divoký.



Pražská Cekare patrila medzi zabehnuté cestovné kancelárie. Zájazdy ponúkala už 31. sezónu. Pôvodne sa špecializovala na lyžiarske zájazdy do Francúzska a Talianska, potom pridala juhovýchodnú Áziu, JAR či USA. Travel Planet zasa funguje od roku 2006 a realizovala zájazdy na grécke ostrovy, do Turecka či Tuniska. Termín na preplatenie nevyužitých poukazov ukáže, ako sú na tom ostatné cestovné kancelárie.



„Problémy so splácaním peňazí budú mať najmä menší hráči na trhu a potenciálny bankrot hrozí desiatkam z nich," odhadol Divoký. Dodal však, že väčšinu voucherov vydali najväčšie cestovné kancelárie, pri ktorých je riziko prípadného krachu najnižšie.



Denník Právo už skôr informoval, že niektoré cestovné kancelárie vydávali okrem poukazov lex voucher aj iné, vlastné poukazy, pre ktoré povinnosť vracať peniaze neplatí. Niektorí nespokojní klienti sa však o ne plánujú súdiť.



Podľa odhadov Českej asociácie poisťovní (ČAP) vydali české cestovné kancelárie za zájazdy vouchery všetkých typov v prepočte za zhruba 94 miliónov eur. Stovky miliónov korún už cestovky v minulých týždňoch klientom vrátili, väčšinou išlo o veľké cestovné kancelárie. Podľa hovorkyne ČAP Veroniky Novej zostáva na základe zákona lex voucher vyplatiť v prepočte vyše 23 miliónov eur.