Francúzsky cestovný ruch stále zápasí s problémami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 22. augusta (TASR) - Francúzsko bolo pred pandémiou nového koronavírusu najnavštevovanejšou krajinou sveta. No aj napriek zmierneniu cestovných obmedzení v uliciach Paríža nebadať žiadne davy turistov ani na Monu Lisu sa nestojí v radoch ako v minulosti. Francúzska metropola tak stráca nádej, že sa po vlaňajšej mizérii v dôsledku pandemických obmedzení tento rok situácia v turistickom priemysle citeľne zlepší.Podľa odhadu úradu pre cestovný ruch Paríž navštívilo v období od júna do augusta 3,6 milióna až 4,7 milióna turistov. To je stále oveľa menej ako 10 miliónov návštevníkov v rovnakom období 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou. Za celý minulý rok však navštívilo Paríž iba 2,6 milióna turistov.povedal Didier Arino, riaditeľ cestovnej kancelárie Protourisme.Francúzsko pred letnou sezónou zmiernilo svoje cestovné pravidlá a zaradilo krajiny do červeného, oranžového a zeleného zoznamu, ktorý určuje, či si návštevníci musia pred príchodom urobiť test na ochorenie COVID-19, prípadne či musia ísť do karantény.Múzeá a ďalšie kultúrne zariadenia sa po dlhej prestávke opäť otvorili, aj keď návštevníci musia predložiť dôkaz o očkovaní alebo negatívne testy.Ale počty turistov v Paríži sú stále sklamaním. Podľa Arina je obsadenosť hotelov v hlavnom meste horšia ako inde vo Francúzsku, pričom tržby klesli až o 60 %.Romain Jouhaud, generálny riaditeľ 4 Roues Sous 1 Parapluie, spoločnosti, ktorá v hlavnom meste ponúka prehliadky klasickým francúzskym automobilom, uviedol, že v lete mal iba 120 zákazníkov v porovnaní s 360 v roku 2019. Väčšina jeho klientov je z USA a Austrálie.povedal s tým, že Francúzi zvyčajne míňajú menej ako cudzinci.Absencia turistov tvrdo zasiahla aj sprievodcov, informovalo združenie sprievodcov FNGIC, pričom ich aktivita v regióne Ile-de-France, ktorého súčasťou je aj Paríž, klesla o viac ako 80 %.povedal Arino.Spoločnosti Vedettes de Paris, ktorá prevádzkuje vyhliadkové lode, klesol obrat o 50 % v porovnaní s rokom 2019. Francúzski klienti, ktorí pred pandémiou tvorili zhruba polovicu pasažierov, mali tento rok prevahu 65 %.Aj Eiffelova veža sa znovu otvorila v polovici júla po deväťmesačnej prestávke, ale denne ju navštívilo iba 13.000 ľudí, čo je zhruba polovica obvyklého počtu. Približne 50 % z nich sú Francúzi v porovnaní s 20 % v minulosti. Podobne sú na tom múzeá a ďalšie atrakcie.Podľa Francoisa Frassiera, riaditeľa spoločnosti Compagnie des Alpes, ktorá vlastní múzeum voskových figurín a zábavné parky, pred pandémiou bola polovica návštevníkov zo zahraničia. Tento rok je to len 10 %.