Gastroprevádzky a ďalšie subjekty chcú vstúpiť do OOCR Región Šariš

Prešov 22. júna (TASR) - Témou vstupu do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš sa v utorok v Prešove na svojom druhom stretnutí zaoberali zástupcovia podnikateľských subjektov z oblasti gastrosektora, ubytovacích zariadení a eventových spoločností. Venovali sa aj letným terasám v meste.



„Jedna téma bola za prítomnosti riaditeľa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Prešove Mariána Uličného v súvislosti s už medializovanými záležitosťami týkajúcimi sa farby slnečníkov a rôznych iných zákazov a príkazov zo strany KPÚ. Bola celkom búrlivá diskusia. Dohodli sme sa na tom, že sa stretneme na jeseň, buď všetci alebo vybraní reprezentanti a budú sa hľadať kompromisné riešenia, aby letné terasy splnili svoje účely a aby neboli kladené nejaké zásadné prekážky pri ich fungovaní, ktoré sú dnes veľmi zjavné," uviedol pre TASR Artúr Beneš, jeden z organizátorov podujatia.



Ďalej sa podľa jeho slov zaoberali hromadným možným vstupom všetkých účastníkov do OOCR Región Šariš.



„Dohodli sme sa, že traja predstavitelia gastrosektora, ubytovania a eventových agnentúr navštívia valné zhromaždenie OOCR Región Šariš, ktoré sa uskutoční 7. júla. Budeme rokovať o výške členských príspevkov, keďže jednotlivé gastroprevádzky alebo aj ubytovacie zariadenia sú rôzneho typu a veľkostí," vysvetlil Beneš s tým, že sa budú snažiť aj o to, aby záujemca o vstup do organizácie mohol niektoré potvrdenia nahradiť čestným prehlásením.



Podľa jeho slov približne 20 gastrozariadení, ubytovacích zariadení a eventových agentúr by malo zatiaľ eventuálny záujem vstúpiť do OOCR Región Šariš.