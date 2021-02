Koronakríza v minulom roku tvrdo zasiahla talianske hotely

Rím 1. februára (TASR) - Talianske hotely stratili v roku 2020 tržby v objeme 13,5 miliardy eur. Dôvodom bola koronakríza. Pandémia spôsobila, že ubytovacie zariadenia celkovo prišli o 236 miliónov prenocovaní. Mimoriadne sa to dotklo miest, ako sú Rím, Miláno či Florencia, uviedol zväz hotelierov Federalberghi. V Ríme je aktuálne otvorených len 80 z 1200 hotelov. Očakáva sa, že štvrtina z nich sa už nikdy neotvorí.



V otvorených hoteloch je obsadených len 20 % izieb. Väčšina návštevníkov sú ľudia na služobných cestách. Turisti sú z dôvodu prísnych obmedzení cestovania raritou.



Hotely zaznamenali v minulom roku pokles tržieb o 55 % a počet prenocovaní sa znížil o 54,1 %.



Zväz Federalberghi varoval pred rozsiahlymi negatívnymi následkami koronakrízy na zamestnanosť v cestovnom ruchu. Stratili sa predovšetkým sezónne pracovné miesta. Zväz označil vládnu pomoc cestovnému ruchu za nedostatočnú. Ani tohtoročné prognózy pre odvetvie nie sú ružové.



"Cestový ruch sa do konca tohto roka nespamätá," uviedol šéf Federalberghi Giuseppe Roscioli. Jedinou nádejou je očkovanie. "Zaočkovaní ľudia budú môcť voľne cestovať, a mohli by prispieť k oživeniu cestovného ruchu. Je potrebná medzinárodná dohoda, aby sa ten, kto je očkovaný, mohol voľne pohybovať v zahraničí," požadoval Roscioli.