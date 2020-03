Na Liptove vlani prekročili dvojmiliónovú hranicu v počte prenocovaní

Liptovský Mikuláš/Ružomberok 4. marca (TASR) – Počet prenocovaní v regióne Liptov minulý rok po prvý raz prekročil hranicu dvoch miliónov. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov s odvolaním sa na údaje zo Štatistického úradu SR.



"Keď sa poohliadneme za rokom 2019, môžeme byť nadmieru spokojní. Prekonali sme naše vlastné plány rastu. Liptov po prvý raz dosiahol počet prenocovaní vyšší ako dva milióny, presnejšie to bolo 2.002.947 za celý rok, čo predstavuje medziročný nárast 16,49 percenta. Pre zaujímavosť, celoslovenský nárast v prenocovaniach predstavuje 14,11 percenta," uviedol predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.



V minulom roku navštívilo Liptov 724.647 ľudí, z nich takmer 65 percent tvorili Slováci. Po nich nasledovali susedia z Česka, Poľska a v menších podieloch aj návštevníci z iných krajín. "Najviac nás teší nárast domácej klientely, ktorá je pre nás ťažisková aj v absolútnych číslach. Slováci medziročne narástli o 21,17 percenta, čo prekonalo všetky naše najoptimistickejšie očakávania a plány," zhodnotila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková. Celoslovenský priemerný nárast návštevníkov bol podľa nej o takmer 2,7 percenta nižší.



Návštevnosť medziročne narástla aj pri zahraničných hosťoch, konkrétne o 8,6 percenta. "Uvedomujeme si, že tieto vysoké nárasty nie sú trvalo udržateľné, no keďže už čoskoro očakávame nárast lôžkovej kapacity v regióne, štatistický rast by sme si mali zachovať," skonštatovala Bartková.



Štatistiky podľa Šarafínovej nezachytávajú denných návštevníkov regiónu či hostí prebývajúcich u rodiny a známych, ktorí tiež navštevujú Liptov. Za výrazným rastom vidí do istej miery aj legalizáciu čierneho ubytovania. "S týmto fenoménom regióny na Slovensku bojujú dlhodobo. Postupne sa čierne ubytovanie darí rôznymi nástrojmi eliminovať," doplnila Šarafínová.