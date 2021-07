Pandémia prudko zvýšila dopyt Čechov po dovolenke na jachte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 10. júla (TASR) - Záujem o dovolenku na jachte je v tomto roku omnoho vyšší než v minulosti. Poukázali na to v týchto dňoch zverejnené údaje spoločnosti Boataround.com, o ktorých informoval server iDNES.cz.V apríli zaznamenal špecializovaný web štyrikrát viac rezervácií než pred rokom, v máji dokonca osemkrát. Navyše, počet nových záujemcov o kapitánske skúšky sa medziročne zvýšil približne o 25 %.Ako uviedol spoluzakladateľ Boataround.com Pavel Pribiš, ukazuje sa, že Česi majú v porovnaní s minulými rokmi omnoho väčšiu chuť stráviť dovolenku na jachte. "povedal Pribiš.Navyše, pandémia tomto trendu pomohla, a to v tom, že prenajímatelia jácht ponúkajú výhodné podmienky. Aj nové jachty sú tak omnoho dostupnejšie než v minulosti. Podľa Pribiša je v súčasnosti rekordný nielen dopyt, ale zvyšuje sa aj cenové rozpätie prenájmu jachty. "" dodal Pribiš.Aj keď sa to nezdá, Česi a Slováci sú národom moreplavcov, napriek tomu, že nemajú more. Českí jachtári sú v oblasti dopytu po jachtách momentálne druhí. Predstihli ich iba záujemcovia zo Slovenska. Na 3. mieste sú Nemci.Navyše, záujem o jachty zvýšili tento rok aj ľudia, ktorí využívali jachty ešte pred pár rokmi, ale pre pracovnú zaneprázdnenosť takúto dovolenku v posledných rokoch vynechali. "," povedal Pribiš s tým, že sa na ne vracajú aj ľudia z vekovo najohrozenejších skupín.Ako ukázal prieskum, najpopulárnejšou destináciou je tradične Chorvátsko. Za ním nasledujú Grécko a severné Taliansko.V posledných rokoch si dovolenka na jachte získala obľubu aj medzi rodinami s deťmi a študentami. Rapídne sa tak znižuje veková hranica jachtárov." povedal inštruktor a kapitán námornej akadémie Seatime.cz Pavel Kocych. Teoretická príprava na kapitánske skúšky trvá zvyčajne dva a pol dňa. Za ňou nasleduje týždeň praxe.