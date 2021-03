Pre piešťanský turizmus bol vlaňajšok zlý, no nebol katastrofou

Piešťany 9. marca (TASR) - V ubytovacích zariadeniach v rámci Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany klesol v roku 2020 počet hostí o 39 percent na 82.085 osôb, keď v roku 2019 do regiónu zavítalo 133.884 návštevníkov. Tržby sa medziročne prepadli o 48,8 percenta na 11,877 milióna eur, pád zmiernili iba prvé mesiace roka a letné oživenie, keď boli uvoľnené epidemiologické opatrenia. Uviedla to výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



"Poklesy sa dotkli aj ďalších oblastí, ako je výška celkovej vybratej dane za ubytovanie, ktorá klesla o 49 percent na 480.698 eur, tiež počet nocľahov a priemerná dĺžka prenocovania. Tá sa skrátila z pôvodných 5,38 na 5,12 nocí," uviedla.



Úbytok hostí zo zahraničia pocítili mimoriadne silno piešťanské kúpele, jeden z dvadsiatich členov OOCR. Na kúpele pritom stále pripadá takmer polovica návštevníkov regiónu a 70 percent počtu prenocovaní z celkového počtu v zariadeniach členov OOCR. "Kým v roku 2019 sme mali 41 percent návštevníkov zo zahraničia, v pandemickom roku 2020 ich bolo iba 19 percent. Zahraniční hostia k nám minulý rok prichádzali najmä z Českej republiky, Nemecka, Maďarska a Ruska," uviedol generálny riaditeľ kúpeľov Andreas Schuster. Naopak, počet domácich návštevníkov vzrástol medziročne z 59 na 81 percent, no zároveň poklesla priemerná dĺžka ubytovania o celý jeden deň na 7,7 dňa. Takisto klesla obsadenosť zo 71 percent na 46 percent a tržby klesli o 49 percent.



Napriek nepriaznivým okolnostiam je podľa Nevolnej zaujímavosťou, že v rámci Trnavského kraja pripadla minulý rok viac ako polovica (55,66 percent) celkových tržieb za ubytovanie práve na zariadenia v Piešťanoch a okolitých obciach. Rovnako na piešťanský región pripadá vyše polovica (52,82 percent) z celkového počtu prenocovaní v kraji a 38,68 percent z celkového počtu návštevníkov.



"Máme za sebou neštandardný rok, ktorý sa vymykal všetkému, čo sme v posledných desaťročiach v cestovnom ruchu zažívali," konštatovala Nevolná. "Prilákaniu návštevníkov sme venovali veľa síl. Prezentovali sme náš región na ôsmich medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu a podieľali sme sa na organizácii šestnástich kultúrnych a siedmich športových podujatí. Aj v takom náročnom období sa nám spoločne podarilo udržať v piešťanskom regióne návštevnosť na úrovni, ktorú možno za daných okolností považovať za úspech," doplnila výkonná riaditeľka OOCR.