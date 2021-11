Turizmus v regióne Piešťan bude podporený aj tento rok

Piešťany 8. novembra (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany aj tento rok rozhodne o pridelení príspevkov na rozvoj turizmu v regióne. Záujemcovia o ne musia požiadať najneskôr do 31. decembra, informovala výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



„Príspevok môže byť poskytnutý len na základe žiadosti s návrhom projektu,“ uviedla Nevolná. Poskytnuté prostriedky poslúžia na zveľaďovanie turizmu v piešťanskom regióne, preto relevantné budú iba projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie. „Žiadosť môžu podať nielen noví uchádzači, ale aj organizátori už existujúcich projektov," doplnila Nevolná s tým, že ešte nie je možné konkretizovať, aký objem prostriedkov bude uchádzačom pridelený.



„Závisí to aj od poskytnutej dotácie z ministerstva dopravy,“ uviedla Nevolná. No tak ako po minulé roky, i tento rok podľa nej platí, že ak bude Rezort Piešťany cítiť potenciál, tak si premyslí aj iné možnosti financovania projektov. Prijaté žiadosti bude posudzovať sedemčlenná komisia na základe návrhu a odsúhlasenia valným zhromaždením OOCR.



Podmienky podávania žiadostí nájdu uchádzači na stránke Rezortu Piešťany, kde budú aj zverejnené výsledky.