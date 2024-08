Prvý polrok označili vo Vysokých Tatrách za úspešný

Vysoké Tatry 30. augusta (TASR) - Prvý polrok 2024 bol vo výkonoch cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách úspešný. Informovala o tom na základe dostupných štatistických údajov výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Výsledky za prvých šesť mesiacov podľa nej takmer atakovali rok 2019, v niektorých dokonca padali aj rekordy.



"Propagácia a marketing prinášajú svoje pozitívne výsledky. Letná sezóna ešte prebieha, celkový výsledok bude známy až o niekoľko týždňov. Pred prípravou zimných kampaní a plánov bilancujeme prvý polrok so zameraním najmä na zimné mesiace, ktoré nám v polročnom cykle priniesli najviac turistov. Úlohu zrejme zohrali snehové podmienky, najmä pri turistoch z okolitých krajín, ale aj intenzívna kampaň Slovakia Travel v susedných krajinách," skonštatovala Blašková.



Tatranci zaregistrovali mierny pokles návštevnosti Slovákov. Naopak, pozitívne výsledky zaznamenali pri turistoch zo zahraničia. Poliakov prišlo rekordné množstvo a nárast počtu návštevníkov z tejto krajiny dosiahol 20 %. Kontinuálne rastie aj návštevnosť medzi maďarskými turistami, medziročne o ďalšie 3 %. Českí turisti trávili čas vo Vysokých Tatrách v približne rovnakom počte ako minulý rok.



"Okrem tradičných trhov sme spolu s OOCR Liptov aktívni aj na tzv. nových trhoch, kde sa aj vďaka Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR realizovali rôzne propagačné, marketingové a akvizičné aktivity. Investícia do marketingových kampaní priniesla výborné výsledky a potvrdzujeme tak nárast klientov aj z ďalších krajín, o ktoré sa usilujeme a z ktorých sa nám podarilo priniesť viac turistov," dodala Blašková.



Čoraz viac podľa nej objavujú Vysoké Tatry návštevníci z Rumunska, oproti minulému roku ich počet stúpol o 9 % a z dlhodobého pohľadu o 12 %. Oproti predošlej zime eviduje OOCR nárast návštevnosti takmer o 20 % aj pri klientoch z Veľkej Británie. Priemerne pritom Rumuni aj Briti strávia v regióne tri noci a prichádzajú tak na dlhšie ako turisti z okolitých krajín.



"Ďalšie investície do propagácie a marketingu v nasledujúcich obdobiach môžu preukázateľne priniesť konverzie v podobe rastúcej návštevnosti zahraničných hostí a zdôrazňujeme tak potrebu podpory incomingu - teda príjazdového cestovného ruchu. Spolupráca s OOCR Liptov, s ktorou spoločne v zahraničí vystupujeme pod značkou Tatry, má veľký prínos pre oba regióny a domácu ekonomiku. Evidujeme pritom potenciál rastu aj pre podhorie a okolité regióny. Vysoké Tatry sú medzinárodnou destináciou, takže z dlhodobého hľadiska si trúfame prezentovať ich takto aj v ďalších krajinách, z ktorých prichádzajú turisti aj dnes, napríklad Nemecko, Holandsko, Belgicko či Škandinávia," uzavrela Blašková.