SAAKP požaduje pomoc pri reštarte rekreačného kúpeľníctva

Bešeňová 18. júna (TASR) – Zoznam 13 požiadaviek pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti slovenského rekreačného kúpeľníctva predstavili vo štvrtok v Bešeňovej členovia Slovenskej asociácie aquaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP). Patria medzi ne napríklad zníženie DPH na 10 % pre zakúpenie vstupného na kúpaliská a do akvaparkov či zníženie DPH na 10 % na všetky služby stravovania. S požiadavkami sa chcú obrátiť na zástupcov vlády.







Štátna pomoc subjektom prevádzkujúcim zariadenia rekreačného kúpeľníctva je podľa členov asociácie nevyhnutná, pretože týchto zariadení sa pre najdlhšiu dobu uzavretia dotkli preventívne opatrenia najviac. "Zariadenia, ktoré prevádzkujeme, t. j. akvaparky, kúpaliská a plavárne, boli zahrnuté až do poslednej fázy uvoľňovania ekonomických opatrení. S tým je spojený výrazne vyšší výpadok tržieb v porovnaní s inými prevádzkami poskytujúcimi služby, u ktorých k uvoľneniu došlo v predošlých fázach," uviedol prezident asociácie Gabriel Somogyi.



S cieľom zmierniť dosahy pandémie požadujú zástupcovia asociácie kompenzáciu nákladov pre ochorenie COVID-19 preventívne opatrenia a úhradu vyšších nákladov prevádzkovania. Tiež kompenzáciu výpadku tržieb vo výške 30 % z minuloročného obratu za obdobie od 13. marca do 3. júna, ako aj odpustenie odvodov zamestnávateľa do konca roka 2020. "Pevne veríme, že predstavitelia vlády dodržia verejný prísľub, ktorý dal premiér Igor Matovič (OĽaNO) a poskytnú kompenzáciu subjektom rekreačného kúpeľníctva a iným subjektom, ktoré boli uvoľnené v posledných fázach, keďže dosah koronakrízy sa ich dotkol najvýraznejšie," zhodnotil viceprezident SAAKP Peter Kolenčík.



Navrhované opatrenia majú podľa členov asociácie za cieľ zachovať a skvalitniť vodné turistické atrakcie, ktoré čaká náročná sezóna. "Keďže sme sa podmienky Úradu verejného zdravotníctva SR k znovuotvoreniu prevádzok poskytujúcich rekreačné kúpeľníctvo dozvedeli ani nie v 24-hodinovom predstihu, veľká časť subjektov otvorila svoje prevádzky s oneskorením. Veríme, že naši klienti vďaka opatreniam, ktoré sme prijali, podporia cestovný ruch a užijú si plnohodnotné služby slovenských akvaparkov, kúpalísk a plavární," doplnil člen prezídia SAAKP Peter Gurčík.