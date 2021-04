Sicília a Sardínia chcú do leta zaočkovať všetkých obyvateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rím 10. apríla (TASR) - V snahe o obnovenie cestovného ruchu v lete sa chcú Sicília a Sardínia stať bezkoronovými ostrovmi. Oba najväčšia talianske ostrovy, ktoré majú celkovo 6,6 milióna obyvateľov, tlačia na vládu, aby ich kompletne preočkovala. Ako bezkoronové regióny chcú opäť prilákať turistov." uviedli šéfovia regionálnych vlád Sardínie a Sicílie Christian Solinas a Nello Musumeci v spoločnej výzve adresovanej talianskej vláde." uviedli šéfovia regionálnych vlád Sardínie a Sicílie.Náklady na prednostné očkovanie by sa podľa nich mali uhradiť z regionálnych zdrojov. Takisto navrhli, že na voľnom trhu na vlastné náklady kúpia ruskú vakcínu Sputnik V, aby dosiahli cieľ plnej imunizácie obyvateľstva.Aj menšie talianske ostrovy, ako Capri, Ischia, Elba, Lipari a Pantelleria, chcú zaočkovať kompletnú populáciu a stať sa bezkoronovými regiónmi. Obyvatelia týchto ostrovov by sa podľa vládneho plánu mali zaočkovať jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson. Prísne kontroly by potom mali zabezpečiť, že na ostrovy sa dostanú len dovolenkári s negatívnym testom.Po protestoch vlastníkov reštaurácií a obchodov, ktorí požadujú uvoľnenie protiepidemických opatrení, uviedol taliansky minister cestovného ruchu Massimo Garavaglia, že letná sezóna v Taliansku by sa mohla začať 2. júna. "" vyhlásil minister.