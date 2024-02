Španielsko navštívilo v roku 2023 rekordných vyše 85 miliónov turistov

Madrid 2. februára (TASR) - Španielsko navštívil v minulom roku rekordný počet zahraničných turistov, vyše 85 miliónov. Oznámil to v piatok Národný štatistický úrad (INE). TASR o tom informuje na základe správy AP.



Počet zahraničných turistov v Španielsku minulý rok vzrástol o 18,7 % na 85,1 milióna osôb. To je dokonca o 1,9 % viac ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, keď do Španielska prišlo 83,5 milióna zahraničných turistov. Najviac turistov prišlo vlani zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka.



Štatistický úrad uviedol, že v roku 2023 dosiahli príjmy Španielska zo zahraničného cestovného ruchu 108,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 25 % v porovnaní s rokom 2022. Cestovný ruch sa podieľa približne 12 % na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny.



Najnavštevovanejšími regiónmi boli opäť Katalánsko vrátane Barcelony, Baleárske ostrovy a Kanárske ostrovy.



V decembri 2023 sa počet zahraničných turistov v Španielsku zvýšil medziročne o 26,2 % na 5,2 milióna.