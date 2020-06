Španielsko dá na podporu cestovného ruchu viac ako štyri miliardy eur

Madrid 18. júna (TASR) – Španielsky premiér Pedro Sánchez dnes predstavil balík vo výške 4,25 miliardy eur na podporu odvetvia cestovného ruchu, ktoré tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu.



„Dobrou správou je, že vďaka vývoju epidémie sa nám podarilo pohnúť sa vpred pri opätovnom otváraní našich hraníc," povedal Sánchez vo štvrtok v Madride s odkazom na rozhodnutie povoliť členom určitých európskych krajín voľný vstup do Španielska od 21. júna.



Balík pomoci pre cestovný ruch nadväzuje na program stimulov pre automobilový priemysel v hodnote 3,75 miliardy eur zo začiatku tohto týždňa. Španielska vláda tak podniká kroky na podporu kľúčových oblastí hospodárstva v boji s tzv. koronakrízou.



Predstavitelia automobilového a turistického priemyslu však požadujú ďalšiu finančnú podporu od Madridu. Tvrdia, že vládny program pôžičiek vo výške 100 miliárd eur a finančné prostriedky na podporu miliónov pracovných miest (kurzarbeit) sú síce mimoriadne dôležité, ale to stále nestačí na prekonanie bezprecedentného poklesu ekonomiky.



Minulý rok navštívilo Španielsko viac ako 80 miliónov turistov, čím sa stalo jednou z najobľúbenejších turistických destinácií na svete. Úder, ktorý pandémia uštedrila takému dôležitému odvetviu, je jedným z dôvodov, prečo sa očakáva, že španielske hospodárstvo klesne viac ako väčšina európskych susedov. Španielska centrálna banka predpokladá tento rok pri najhoršom možnom scenári pád ekonomiky až o 15 %.



Napriek nepriaznivému výhľadu hospodárstva investori prejavili veľký záujem o španielske dlhopisy. Dopyt pri štvrtkovej emisii 10-ročných dlhopisov tak štvornásobne prevýšil ponuku. Bol tak najsilnejší za štyri roky.



Španielsko už tento týždeň umožnilo niektorým nemeckým turistom priletieť na Baleárske ostrovy v rámci pilotného programu obnovy cestovného ruchu. Zvyšok krajiny sa otvorí väčšine návštevníkov z Európskej únie 21. júna. Paradoxom je, že mnohí Španieli stále nemôžu cestovať medzi provinciami, keďže vláda pomaly a opatrne zmierňuje jedny z najprísnejších obmedzení v Európe.



Skrátená letná sezóna ohrozuje desaťtisíce pracovných miest. Španielska centrálna banka očakáva, že miera nezamestnanosti zostane najmenej do roku 2022 nad úrovňou 17 %.



Medzi najväčšie spoločnosti v turistickom priemysle v Španielsku patria hotelové reťazce Melia Hotels International a NH Hotel Group, štátom riadený prevádzkovateľ letísk Aena, softvérová firma pre rezervácie leteniek Amadeus či letecká spoločnosť Iberia.



Aena v rámci vládneho tlaku na podporu cestovného ruchu zníži poplatky na španielskych letiskách, uviedol predseda Maurici Lucena v rozhovore noviny Expansion.