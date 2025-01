Turizmus: Trendom roka by mohli byť stredoázijské krajiny

Bratislava 4. januára (TASR) - Trendom cestovateľov v roku 2025 by mohli byť stredoázijské krajiny a krajiny stredného východu ako Kirgizsko, Katar, Uzbekistan, Kazachstan či Bahrajn a Bután. Naznačili to vyhľadávania nezvyčajných destinácii online vyhľadávača leteniek Kiwi.com.



"Počas tohtoročnej sezóny sme spozorovali rast predaja leteniek do krajín, ktoré nie sú štandardnými dovolenkovými destináciami. Tak ako Albánsko bolo trendom na rok 2024, teraz sa preferencie cestovateľov posunuli a najviac vyhľadávanými boli post-sovietske krajiny a stredný východ, pričom do Kirgizska sa vyhľadávania zvýšili až o neuveriteľných 1635 %. Destinácie sú pre turistov bezpečné, lacné a majú v nich čo objavovať," priblížila manažérka pre mediálne vzťahy v strednej a východnej Európe spoločnosti Kiwi.com Daniela Chovancová.



Slováci podľa cestovateľskej spoločnosti vlani uvažovali o dovolenke "vo veľkom". Počet vyhľadávaní prostredníctvom webu či aplikácie spoločnosti bol o takmer 500.000 vyšší ako v roku 2023. Celkovo Slováci podľa údajov portálu vlani vycestovali do 750 miest a 127 krajín sveta. Najobľúbenejšie však ostali európske destinácie, najviac Španielsko, Taliansko, Veľká Británia a Severné Írsko. V rebríčku najobľúbenejších miest viedol Londýn, nasledovala Barcelona, Rím, Malaga a Istanbul.



Trendovou destináciou roka 2024 sa stalo aj Albánsko. Záujem o letenky do albánskej Tirany vlani vzrástol oproti roku 2023 o 146 percent. "Albánsko sa stalo nečakaným hitom roka 2024. Cestovatelia hľadajú nové zážitky mimo vyšliapaných chodníkov a práve Albánsko im ponúklo autentický zážitok a príležitosť spoznať neobjavené krásy," vysvetlila Chovancová.



Slovenskí turisti najčastejšie lietali na dovolenky na konci hlavnej dovolenkovej sezóny, teda na prelome augusta a septembra. V tom čase boli v ponuke aj najvýhodnejšie letenky, v priemere na jedného pasažiera stála letenka 168 eur. Slováci si najčastejšie dopriali cesty v priemere na šesť dní, časté však boli aj krátke pobyty do troch dní.