TUI ruší od 5. novembra všetky lety z Anglicka a Walesu pre lockdown

Londýn 3. novembra (TASR) - Cestovná kancelárie TUI zrušila od štvrtka 5. novembra všetky lety z Anglicka a Walesu. V tom čase bude totiž v Anglicku na štyri týždne zavedený tzv. lockdown, teda obmedzenie pohybu. Cieľom je dostať pod kontrolu druhú vlnu pandémie nového koronavírusu.



Vo Walese je už lockdown v platnosti.



V rámci nových blokád bude obmedzené cestovanie z a do daných lokalít. A, samozrejme, sa to týka aj cestovania do zahraničia.



Cestovná kancelária TUI vo vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že nebude prevádzkovať žiadne lety z Anglicka alebo Walesu až do 2. decembra 2020, keď by mala vláda ohlásiť koniec blokády.



Zákazníkom, ktorých sa to dotkne, ponúkne možnosť zmeny termínu alebo zrušenie platby s plnou refundáciou.



„Zákazníci, ktorí sú momentálne na dovolenke, si ju môžu užiť podľa plánu," dodala TUI.



Vzhľadom na to, že lockdown sa bude vzťahovať len na Anglicko a Wales, dovolenkové lety zo Škótska budú naďalej pokračovať, pokiaľ nedôjde aj tu ku zmenám.