TUI v 1. štvrťroku mierne znížila čistú stratu

Berlín 11. februára (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI v 1. štvrťroku finančného roku 2019/20 mierne znížila svoju čistú stratu. Revidovala aj prognózu zisku za celý rok v dôsledku uzemnenia lietadiel Boeing 737 MAX.



TUI zaznamenala za tri mesiace do konca decembra 2019 čistú stratu 128,7 milióna eur, ktorá bola o niečo nižšia ako strata 139,3 milióna eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Tržby v uplynulom štvrťroku vzrástli na 3,85 miliardy eur z 3,57 miliardy eur rok predtým.



Základná strata pred úrokmi a zdanením, čo je preferovaný ukazovateľ spoločnosti, keďže nezahŕňa mimoriadne a iné jednorazové položky, však stúpla na 146,9 milióna eur z 83,1 milióna eur predvlani.



Spoločnosť uviedla, že v súčasnosti očakáva zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) za celý rok do konca septembra 2020 v rozmedzí 850 miliónov až 1,05 miliardy eur namiesto 950 miliónov až 1,05 miliardy eur v predchádzajúcej prognóze.



Ale vzhľadom na očakávaný návrat lietadiel Boeing 737 MAX do prevádzky v 1. polovici roka TUI zúžila očakávané rozpätie nákladov na 220 až 245 miliónov eur z pôvodných 220 miliónov až 270 miliónov eur.



Cestovná kancelária tiež uviedla, že pokiaľ ide o vývoj rezervácií, tento rok sa začal „mimoriadne dobre“, pričom úroveň rezervácií v jej divízii v Spojenom kráľovstve v prvom mesiaci roka je najlepšia v histórii spoločnosti na dané obdobie.