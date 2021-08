Lyžiarske stredisko Jasná bude mať novú lanovku za 15 miliónov eur

Na snímke vpravo lyžiarka Petra Vlhová, vľavo predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj počas slávnostného odhalenia zjazdovky Petry Vlhovej. V Demänovskej doline, 18. augusta 2021. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Demänovská Dolina 18. augusta (TASR) – V lyžiarskom stredisku Jasná - Nízke Tatry spustili v stredu výstavbu novej lanovky. Spájať bude Bielu púť a Priehybu, v pláne je postaviť ju do budúcej zimy. Pôjde o 15-miestnu kabínovú lanovku známu napríklad z južnej strany Chopku. Výška investície sa vyšplhá na 15 miliónov eur.vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj.Pôvodný projekt pre lanovku na Priehybu začali pripravovať ešte v roku 2009.uviedol Čeněk Jílek z TMR. Ako dodal, od roku 2015 sa preto sústredili na prípravu minimalistickej verzie – iba lanovky a z Bielej púte, čo podľa neho znamená sedemnásobne menší zásah do lokality.Nová kabínková lanovka začínajúca na ploche parkoviska by mala vytvoriť priame spojenie na Priehybu. Podľa spoločnosti to ocenia nielen lyžiari, ale v lete to má zjednodušiť dopravu imobilných návštevníkov a rodín s detskými kočíkmi. Lanovka bude zároveň hlavnou prepravnou líniou pre zásobovanie reštaurácií.V horskom stredisku v stredu odštartovali aj novú tradíciu známu zo zahraničia - zjazdovka č. 1, doteraz známa ako Pretekárska, bude po novom niesť meno celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní Petry Vlhovej. Tá na nej začiatkom marca vyhrala preteky Svetového pohára v obrovskom slalome.povedala Vlhová.