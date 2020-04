Na Slovensku končí cestovná kancelária Aeolus

Bratislava 2. apríla (TASR) – Voči spoločnosti Aeolus sa začalo konkurzné konanie. Cestovná kancelária to oznámila na svojej webovej stránke. Už skôr ohlásila, že po náročnej minuloročnej sezóne zastavuje predaj a realizáciu letnej sezóny 2020.



"Klientov, ktorí žiadali o storno zájazdu a doložili potrebné doklady, sme priebežne vybavovali a zálohy sme vracali až do času, kým sme nemuseli z dôvodu mimoriadneho stavu zatvoriť kancelárie a nepodali návrh," priblížili majitelia a kolektív Aeolusu. Storná klientov, ktorým už cestovka nemohla vrátiť zálohy, bude v rámci likvidácie poistnej udalosti riešiť a odškodňovať Allianz – Slovenská poisťovňa. Vedenie CK zdôraznilo, že Aeolus v nej bol poistený celé desaťročia ako verný klient pre prípad úpadku.



Cestovka ozrejmila, že požiadavku si klienti uplatnia nahlásením škodovej udalosti – žiadosti o vrátenie zaplatenej zálohy alebo zaplatenej celej sumy zájazdu z dôvodu insolventnosti CK Aeolus. V súčasnej mimoriadnej situácii je tak podľa CK a na základe odporučenia poisťovne najlepšie urobiť prostredníctvom on-line hlásenia na webstránke alebo telefonicky, prípadne listom.



Aeolus vyjadril presvedčenie, že po minuloročnej sezóne, v ktorej boli napríklad uzemnené Boeingy 737 Max, čo spôsobilo výpadky dopravných kapacít a vlnu zmien v dovolenkových plánoch, nemôže pokračovať v predaji a realizácii letnej sezóny 2020.



"V mimoriadnej situácii, v ktorej sa teraz všetci nachádzame, by to bolo z našej strany nezodpovedné napriek skutočnosti, že predaj sa do konca januára ukazoval ako jeden z najlepších za ostatné roky," poznamenala cestovka. Zároveň pripomenula zatvorenie prevádzok v súčasnej mimoriadnej situácii, ktoré sa týka nielen reštaurácií či obchodov, ale aj všetkých cestovných kancelárií.