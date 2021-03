Výdavky Američanov na cestovanie klesli v roku 2020 o viac než 40 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Washington 27. marca (TASR) - Výdavky Američanov na cestovanie klesli v minulom roku o viac než 40 %, keď ich možnosti obmedzili karanténne opatrenia zavedené s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu. Uviedla to Americká asociácia cestovných kancelárií.Ako asociácia informovala, Američania minuli vlani na cestovanie zhruba 679 miliárd USD (576,30 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2019 to znamená pokles zhruba o 42 %.K najvýraznejšiemu poklesu výdavkov došlo pri cestách do zahraničia a pri služobných cestách. Výdavky na cesty do zahraničia klesli o 76 %, zatiaľ čo výdavky na cestovanie v rámci USA o 34 %. Výdavky na služobné cesty sa znížili o 70 %, na porovnanie, výdavky v oblasti rekreačného cestovného ruchu zaznamenali pokles o 27 %.Cestovný priemysel sa po prvej vlne v apríli v letných mesiacoch do veľkej miery zotavil, v poslednom kvartáli minulého roka však došlo v tomto sektore k opätovnému zastaveniu aktivít. Služobné cesty boli aj naďalej zastavené a, navyše, prišla druhá vlna pandémie, ktorá ešte znásobila nastupujúci útlm dovoleniek.Podľa asociácie prišiel cestovný priemysel v minulom roku v dôsledku pandémie priamo aj nepriamo o 5,6 milióna pracovných miest a daňové príjmy z tejto oblasti sa prepadli o 57 miliárd USD.Najhorším mesiacom bol apríl, keď výdavky na cestovanie dosiahli iba 17 miliárd USD, čo medziročne predstavuje pokles o 81 %. Opačne, najmiernejší pokles výdavkov vykázal september, keď pokles dosiahol 38 %. Z pohľadu výdavkov bol najlepším mesiacom august, v ktorom výdavky na cestovanie dosiahli 62 miliárd USD. V decembri predstavovali 57 miliárd USD.Zástupcovia priemyslu veria, že situácia sa začne v krátkom období zlepšovať. Prispieva k tomu najmä rýchle tempo vakcinácie, od ktorého si spoločnosti pôsobiace v cestovnom ruchu sľubujú výrazné zvýšenie dopytu.(1 EUR = 1,1782 USD)