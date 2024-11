Zasnežovať začali aj strediská na podhorí Vysokých Tatier

Vernár/Lučivná/Ždiar 21. novembra (TASR) - Po tom, ako minulý týždeň začali so zasnežovaním v strediskách vo Vysokých Tatrách, v týchto dňoch sa spustili snežné delá aj na podhorí. V Ski Studničky vo Vernári robia podľa prevádzkovateľky strediska Ivany Alexovej všetko pre to, aby sezónu spustili 6. decembra.



"Máme nový približne 300-metrový vlek v spodnej časti strediska, aby sme zvýšili kapacitu a ľudia dlho nečakali, hlavne keď tu máme lyžiarske kurzy. Je to modrá zjazdovka predovšetkým pre deti a začiatočníkov. Upravili sme tiež parkovisko aj celý vstup do areálu," priblížila novinky vo Vernári Alexová. Zároveň zvýšili kapacitu zasnežovania, zjazdovky zasnežuje osem diel a dve tyče. Nový ratrak zároveň posilní techniku na úpravu svahov.



V Lučivnej začali zasnežovať s novou technikou. "Uvidíme, aké bude počasie a ako dlho vydržia mínusové teploty, ak by všetko išlo podľa plánu, tak potrebujeme minimálne 150 hodín, aby sme zasnežili svah aspoň na 50-centimetrovú výšku," uviedol technický riaditeľ strediska Miroslav Šukola s tým, že sezónu by chceli spustiť víkend pred Vianocami. Pred zimou v Lučivnej najmä odvodňovali zjazdovku, aby tak dlhšie vydržala, a zároveň tam spevnili parkovisko.



V Lyžiarskom stredisku Lopušná dolina začali zasnežovať taktiež, sezónu však plánujú otvoriť až počas vianočných sviatkov. "Otestovali sme si zariadenia, chceme využiť najbližšie štyri dni, keď by malo byť chladno. Čo sa týka noviniek, tak sme presunuli detský vlek, vytvorili sme taký detský park s dvoma zjazdovkami, ktorý sa nekrižuje s hlavnou zjazdovkou, aby sme zabezpečili najmä bezpečnosť detí, je to 15 metrov od parkoviska," priblížil šéf strediska Ľubomír Kozubík. Jednu časť areálu vyhradili aj pre sánkarov, budú môcť využívať približne 100-metrový kopec, ktorý chcú taktiež zasnežiť. "Zároveň máme pripravenú asi päťhektárovú lúku, kde na prírodnom snehu urobíme bežeckú trasu na korčuliarsku aj klasickú techniku. Potrebujeme však asi 20- až 30-centimetrovú vrstvu, aby sme to upravili na približne dvojkilometrový bežecký okruh," dodal Kozubík.



V Ždiari spojili sily tri strediská a lyžiari tak budú môcť v Bachledka Ski & Sun, Ski Centrum Strachan a Strednica lyžovať na spoločný sezónny skipas na viac ako 18 kilometroch zjazdoviek. Najväčšou novinkou je šesťsedačková lanovka Franková. V Bachledovej doline je až do 28. novembra stredisko pre revíziu zatvorené. "Zasnežovanie chceme spustiť od dnešnej noci a predpokladaný termín spustenia sezóny je 14. decembra," uviedol Adrián Trembáč z infocentra v Bachledovej doline. V Strednici by chceli sprevádzkovať zjazdovky 6. decembra a v Ski Centre Strachan 20. decembra.