SACKA očakáva stanovisko k vyplácaniu peňazí klientom cestoviek

Na archívnej snímke prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 22. marca (TASR) – Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) rešpektuje dočasný zákaz cestovania na dovolenku do zahraničia. Navrhuje, aby sa na rokovaniach, kde sa rozhoduje o dramatickom zásahu do činnosti cestoviek, zúčastnili aj zástupcovia SACKA. V tomto týždni zároveň očakáva stanovisko k spôsobu zabezpečenia finančných prostriedkov a techniky ich vyplácania klientom cestovných kancelárií.Cestovky podľa prezidenta SACKA Romana Berkesa výrazne utlmili svoju činnosť v snahe posilniť úsilie kompetentných orgánov maximálne znížiť výskyt nového koronavírusu a zamedziť jeho import zo zahraničia. "" dodal.SACKA tvrdí, že v záujme minimalizovania strát z tohto rozhodnutia vlády a dosahov na podnikateľské subjekty je dôležité, aby sa zástupcovia asociácie zúčastnili na rokovaniach, kde sa rozhoduje o dramatickom zásahu do činnosti cestovných kancelárií.Asociácia je zároveň presvedčená, že evidencia a kontrola pohybu osôb sa dá dosiahnuť jedine pri cestách organizovaných cestovnými kanceláriami, ktoré budú spolupracovať s úradmi verejného zdravotníctva a zabezpečia všetky nevyhnutné hygienické a protiepidemiologické opatrenia počas trvania cesty.SACKA súčasne vyjadrila podporu vedeniu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. To podľa Berkesa spolu s Ministerstvom financií (MF) SR finalizuje nevyriešené otázky týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, teda vyplatenie záloh za odložené nezrealizované zájazdy v roku 2020 splatné po 31. auguste 2021. "" zdôraznil Berkes.V najbližších dňoch tiež SACKA z rezortu dopravy očakáva vyhlásenie výzvy na "" pomoci subjektom cestovného ruchu, určenú na krytie časti strát cestovných kancelárií za rok 2020.