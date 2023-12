Turkish Airlines chcú kúpiť od Airbusu viac ako 300 lietadiel

Istanbul 15. decembra (TASR) - Spoločnosť Turkish Airlines plánuje kúpiť v nadchádzajúcom desaťročí viac ako 200 lietadiel Airbus, s opciou na ďalších viac ako 100. Objednávka by celkovo mohla dosiahnuť až 355 lietadiel, oznámil v piatok výkonný riaditeľ tureckých aeroliniek Bilal Eksi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Dohoda by bola v prípade jej naplnenia jednou z najväčších v odvetví a podstatne by rozšírila súčasnú flotilu 439 lietadiel tureckého vlajkového dopravcu. Nákupy sa uskutočnia v rámci strategického plánu na roky 2023-2033, uviedla spoločnosť v osobitnom vyhlásení.



Objednávka, ktorá zahŕňa 150 lietadiel A321 NEO a 60 širokotrupých lietadiel A350-900, má podľa katalógových cien hodnotu viac ako 40 miliárd amerických dolárov (36,63 miliardy eur). Skutočná cena môže byť nižšia, keďže kupujúci pri veľkých objednávkach zvyčajne dosiahnu výrazné zľavy.



Flotila tureckého prepravcu je v súčasnosti rovnomerne rozdelená medzi lietadlá Airbus a Boeing. Nová objednávka predstavuje pre európskeho výrobcu obrovskú podporu v jeho súboji o globálnu dominanciu, ktorý vedie s americkým rivalom. Turkish Airlines má základňu na novopostavenom medzinárodnom letisku v Istanbule a lieta do 120 krajín.



(1 EUR = 1,0919 USD)