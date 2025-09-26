< sekcia Ekonomika
Turkish Airlines plánuje nakúpiť od Boeingu 225 lietadiel
Spoločnosť to oznámila deň po tom, ako sa turecký prezident Recep Tayyip Erdogan stretol vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Autor TASR
Istanbul 26. septembra (TASR) - Turecká letecká spoločnosť Turkish Airlines oznámila, že zadala americkému výrobcovi Boeing objednávku na 75 lietadiel. Zároveň dokončila rokovania o kúpe ďalších 150 strojov. Spoločnosť to oznámila deň po tom, ako sa turecký prezident Recep Tayyip Erdogan stretol vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Turecké aerolínie v piatok uviedli, že objednávka na 75 strojov sa týka lietadiel B787-9 a B787-10. Z toho pevnú objednávku zadali na 50 lietadiel s opciou na ďalších 25, pričom aerolínie zároveň rokujú s firmami Rolls-Royce a GE Aerospace o motoroch a náhradných motoroch pre tieto lietadlá a o údržbe. Dodávka lietadiel je naplánovaná na obdobie rokov 2029 až 2034.
Dokončené rokovania o nákupe 150 lietadiel sa zasa týkajú strojov 737-8/10 MAX. Pevná objednávka predstavuje 100 lietadiel s opciou na ďalších 50. Turecká spoločnosť však zároveň dodala, že veľa bude závisieť od úspešného dokončenia rokovaní s výrobcom motorov CFM International.
