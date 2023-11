Turkish Airlines rokovali s Airbusom o objednávke na 355 lietadiel

Ankara 12. novembra (TASR) - Turkish Airlines v sobotu (11. 11.) diskutovali s európskym výrobcom lietadiel Airbus o možnej objednávke na 355 nových strojov. Uviedla to turecká štátna tlačová agentúra Anadolu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Počas stretnutia v Istanbule debatovali predstavitelia Turkish Airlines o kúpe 75 širších lietadiel A350-900, 15 kusov A350-1000, ako aj 250 užších modelov A321neo a piatich nákladných lietadiel A350F nad rámec 10 lietadiel A350-900, pre ktoré už boli dohodnuté podmienky.



Ak sa obe strany dohodnú, bude to najväčšia objednávka v histórii leteckej spoločnosti.



V máji predseda predstavenstva Turkish Airlines Ahmet Bolat informoval, že spoločnosť plánuje objednať celkovo 600 nových lietadiel, ktoré budú dodané do 10 rokov. Časť objednávky bude voliteľná a konečná objednávka bude závisieť od rozhodnutia vlády, ktoré sa očakáva do dvoch mesiacov, uviedol v júni.



Predstavitelia Turkish Airlines rokovali tiež s výrobcom motorov s Rolls Royce o údržbe a náhradných dieloch pre modely A350, dodala agentúra Anadolu.