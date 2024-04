Turkish Airlines rokujú o nákupe vyše 230 lietadiel

Istanbul 29. apríla (TASR) - Turecká letecká spoločnosť Turkish Airlines rokuje s najväčšími výrobcami lietadiel, firmami Airbus a Boeing, o nákupe viac než 230 lietadiel. Je to súčasť expanzných plánov tureckých aerolínií na najbližšie desaťročie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf Turkish Airlines Ahmet Bolat povedal, že spoločnosť zvažuje nákup 235 strojov. Tie by mali byť súčasťou takmer 600 lietadiel, o ktoré chce do 10 rokov turecká spoločnosť rozšíriť svoju leteckú flotilu. Svoj plán oznámený v minulom roku začali aerolínie napĺňať už v decembri, keď s Airbusom uzatvorili dohodu o nákupe 355 úzkotrupých lietadiel A321 a širokotrupých strojov A350.



"Rokujeme s Airbusom aj americkým Boeingom o nákupe zvyšných 235 lietadiel," povedal Bolat na podujatí v Istanbule, na ktorom sa zúčastňujú aj Airbus a britský výrobca leteckých motorov Rolls-Royce. V tejto súvislosti Bolat dodal, že Turkish Airlines uplatňujú "vyváženú politiku pri nákupe lietadiel od týchto výrobcov," preto vzhľadom na súčasné problémy Boeingu chce firma počkať na ukončenie celého procesu a nebude sa s rozhodnutím ponáhľať.