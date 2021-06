Turkménsko už splatilo všetky svoje dlhy voči Číne

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Ašchabad 13. júna (TASR) - Turkménsko už splatilo v "" všetky svoje dlhy voči Číne za výstavbu plynovodu a ďalšie plynárenské projekty. Oznámili to v sobotu (12. 6.) turkménske štátne médiá.Čína investovala miliardy do rozvoja turkménskeho plynárenského priemyslu a stala sa pre túto izolovanú krajinu najväčším exportným trhom.Najdôležitejšie projekty Pekingu v Turkménsku sú plynovod, ktorý vedie cez Uzbekistan a Kazachstan, a obrie plynové pole Galkynyš, druhé najväčšie na svete.Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov v sobotu uviedol, že krajina splatila všetky pôžičky, ktoré jej poskytla Čína na plynovod a prvú etapu rozvoja poľa Galkynyš, „“, uvádza sa v článku denníka Neutral Turkmenistan.V tej istej správe citoval denník aj Šachima Abdurachmanova z turkménskeho ropného a plynárenského priemyslu, podľa ktorého Čínska rozvojová banka 8. júna potvrdila úplné splatenie dlhov Turkménska.Berdimuhamedov ani Abdurachmanov konkrétnu sumu nezverejnili. V roku 2011 vtedajší prezident Čínskej rozvojovej banky Ťiang Čchao-liang uviedol, že banka na tieto projekty požičala Turkménsku 8,1 miliardy USD (6,68 miliardy eur).Cez potrubie s názvom plynovod Stredná Ázia - Čína začala prúdiť komodita koncom roku 2009 a v súčasnosti má tri vetvy. Štvrtá vetva, známa ako „“, ktorá by do projektu zapojila Kirgizsko a Tadžikistan ako tranzitné krajiny, sa ešte len musí dokončiť.Vývoz turkménskeho plynu do Číny prekračuje 30 miliárd kubických metrov ročne, čo je zhruba šesť- až sedemnásobok objemu, ktorý posiela ďalšiemu veľkému kupcovi Rusku.A zatiaľ čo Turkménsko pravidelne zverejňuje priaznivé čísla o hospodárskom raste, správy zahraničných ochrancov práv naznačujú, že krajina zápasí s devízovou aj potravinovou krízou.Prezident Berdimuhamedov na začiatku tohto roka pripustil hospodárske zlyhanie, čo je veľmi zriedkavý krok, keď vláde povedal, aby zvážila požiadanie veriteľov o predĺženie lehôt na splácanie dlhu.Vývoz uhľovodíkov tvorí viac ako 90 % vývozu z Turkménska.(1 EUR = 1,2125 USD)