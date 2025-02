Turkménsko začne od marca s dodávkami plynu do Turecka

Ašchabad 11. februára (TASR) - Turkménsko začne od budúceho mesiaca s dodávkami plynu cez Irán do Turecka. Potvrdili to v utorok predstavitelia obidvoch štátov. Pre stredoázijský štát sa tak vytvára priestor na zvýšenie exportu suroviny na západ. Informovala o tom agentúra AFP.



Turkménsko v minulých rokoch prejavilo záujem o predaj svojich surovín na európske trhy. Krajina má štvrté najväčšie zásoby plynu na svete, väčšina exportu však smeruje do Číny. Stredoázijský štát je tak veľmi citlivý na akékoľvek výkyvy na čínskom trhu.



"Na základe dohody by plyn mal začať prúdiť od 1. marca tohto roka," povedal turecký minister energetiky Alparslan Bayraktar. Zároveň dodal, že to posilní energetickú bezpečnosť krajiny aj celého regiónu.



Objem dodávok zverejnený nebol. Turecký veľvyslanec v Turkménsku však ešte minulý rok uviedol, že Ankara plánuje doviezť v nasledujúcich 20 rokoch z Turkménska približne 300 miliárd kubických metrov (m3) plynu, čiastočne pre domácu spotrebu a čiastočne na export na európske trhy. Ročne by tak Turkménsko malo do Turecka dodať zhruba 15 miliárd m3 suroviny.