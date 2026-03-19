Tusk: Hodnota Orlenu prvýkrát prekonala hodnotu Gazpromu
Autor TASR
Varšava 19. marca (TASR) - Trhová hodnota poľského energetického koncernu Orlen prvýkrát prekonala hodnotu ruského plynárenského giganta Gazprom, uviedol vo štvrtok premiér Donald Tusk. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Dva roky bez PiS a hodnota poľského Orlenu presiahla hodnotu ruského Gazpromu. Stačí prestať kradnúť,“ napísal Tusk na sieti X.
Akcie Orlenu obchodované na varšavskej burze rastú viac ako 14 mesiacov. Od začiatku minulého roka do polovice marca sa ich cena zvýšila približne zo 47 na 136 zlotých (z 11 na 31,8 eur).
Podľa údajov z uplynulého týždňa dosiahla trhová kapitalizácia koncernu takmer 150 miliárd zlotých, čo predstavuje 35,12 miliardy eur. Hodnota Gazpromu sa v rovnakom období pohybovala okolo 38,9 miliardy dolárov (približne 33,83 miliardy eur).
Rast hodnoty Orlenu analytici spájajú aj s predchádzajúcimi akvizíciami, keď spoločnosť integrovala firmy Energa, Lotos a PGNiG. Pokles hodnoty Gazpromu súvisí najmä so sankciami voči Rusku a stratou časti európskeho trhu.
Orlen patrí medzi najväčšie energetické skupiny v regióne a pôsobí v oblasti spracovania ropy, petrochemického priemyslu, ťažby aj energetiky vrátane obnoviteľných zdrojov.
(1 EUR = 4,2713 PLN)
(1 EUR = 1,15 USD)
