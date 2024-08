Tusk: Menová politika centrálnej banky neuľahčuje dosiahnutie rastu

Varšava 13. augusta (TASR) - Reštriktívna menová politika poľskej centrálnej banky neuľahčuje Poľsku dosiahnuť vysoký hospodársky rast. Uviedol to v utorok poľský premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a PAP.



"Niet pochýb o tom, že táto reštriktívna politika guvernéra centrálnej banky Adama Glapinského neuľahčuje Poľsku jeho ambicióznu úlohu dosiahnuť jednu z najvyšších mier hospodárskeho rastu v Európe," povedal Tusk novinárom na utorkovej tlačovej konferencii, keď sa ho pýtali na potenciálne predĺženie hypotekárneho moratória do roku 2025. Národná banka Poľska (NBP) totiž od októbra 2023 drží svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 5,75 % a je možné, že ju ponechá na tejto úrovni až do roku 2026.



Glapinski totiž na svojej tlačovej konferencii v júli povedal, že vzhľadom na očakávaný rast inflácie vidí priestor na zníženie úrokových sadzieb až v roku 2026.



Miera inflácie v Poľsku sa v júli zvýšila na 4,2 % z 2,6 % v júni po čiastočnom uvoľnení zmrazených cien energií na začiatku mesiaca.



"Teraz sa zdá byť čoraz zrejmejšie, že rozhodnutia o úrokových sadzbách sú pravdepodobne poznačené negatívnym postojom Glapinského k dnešnej poľskej realite," povedal Tusk novinárom.



Nová poľská vláda obvinila Glapinského, spojenca bývalej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá bola v úrade od roku 2015 do decembra minulého roka, že vtedy "uprednostňoval politickú lojalitu pred záujmami poľskej ekonomiky".



V marci skupina poslancov vládnej koalície podala v Sejme, dolnej komore parlamentu, predbežný návrh, aby ho postavili pred Štátny tribunál pre obvinenia, že porušil zákon aj poľskú ústavu.