Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
Tusk: Nová jadrová elektráreň pokryje potreby 12 miliónov domácností

Na archívnej snímke z 1. októbra 2025 poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR/AP

Tusk pripomenul, že výstavba prvej poľskej jadrovej elektrárne v lokalite Lubiatowo-Kopalino sa začína po rokoch príprav a bude patriť medzi najväčšie investičné projekty v krajine.

Autor TASR
Choczewo 15. októbra (TASR) - Elektrina z prvej poľskej jadrovej elektrárne bude postačovať pre 12 miliónov domácností, uviedol v stredu poľský premiér Donald Tusk počas návštevy staveniska elektrárne v obci Choczewo v Pomoranskom vojvodstve. Zdôraznil, že projekt má zásadný význam pre budúcnosť Poľska a jeho energetickú bezpečnosť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

„Elektrina vyrábaná v prvej poľskej jadrovej elektrárni bude postačovať pre 12 miliónov domácností. To ukazuje rozsah tohto projektu a jeho význam pre energetickú bezpečnosť Poľska,“ povedal premiér.

Tusk pripomenul, že výstavba prvej poľskej jadrovej elektrárne v lokalite Lubiatowo-Kopalino sa začína po rokoch príprav a bude patriť medzi najväčšie investičné projekty v krajine. V čase najvyššej intenzity má byť do projektu zapojených približne 50.000 pracovníkov vrátane subdodávateľov.

Podľa Tuska sa rozhodnutia o umiestnení elektrárne stretávali s kontroverziami, no vláda neplánovala meniť lokalitu, aby sa predišlo ďalším stratám času. Zdôraznil, že cieľom je, aby projekt priniesol prínosy aj miestnym obyvateľom a podnikateľom, najmä v cestovnom ruchu.

Premiér tiež oznámil rozsiahle investície do dopravnej infraštruktúry, ktoré majú priniesť výhody počas výstavby elektrárne. Dodal, že energetické a priemyselné ťažisko krajiny sa presúva na sever, keďže neďaleko na Balte plánujú vybudovať veľké veterné farmy.

„Na juhu, napríklad na Sliezsku, sa bude sústreďovať zbrojársky priemysel, ktorý prispeje k bezpečnosti Poľska. Ide o premyslené investície na desaťročia,“ uviedol Tusk.

Šéf poľskej vlády vyhlásil, že projekt jadrovej elektrárne symbolizuje zmenu po parlamentných voľbách v októbri 2023. „História poľskej jadrovej energetiky trvá už desaťročia. My môžeme konečne povedať: naozaj to urobíme a nebudeme o tom nekonečne hovoriť,“ zdôraznil.

Investorom a budúcim prevádzkovateľom elektrárne je štátna spoločnosť PEJ. V lokalite Lubiatowo-Kopalino majú vzniknúť tri bloky s technológiou AP1000 americkej firmy Westinghouse, pričom zhotoviteľom bude konzorcium Westinghouse-Bechtel. Začiatok jadrovej výstavby sa plánuje na rok 2028 a uvedenie prvého bloku do komerčnej prevádzky na rok 2036.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
