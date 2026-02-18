< sekcia Ekonomika
Tusk: Poľská ekonomika sa zrýchľuje, varšavská burza dosiahla rekord
Podľa neho sa Poľsko napriek vojne na Ukrajine a geopolitickej neistote stalo stabilnou základňou hospodárskeho rozvoja.
Autor TASR
Varšava 18. februára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu na varšavskej burze vyhlásil, že rok 2026 bude pre poľskú ekonomiku rokom výrazného zrýchlenia a upevnenia pozície krajiny ako lídra rastu v Európe. Informoval aj o rekordnom raste varšavskej burzy. Podľa neho sa Poľsko napriek vojne na Ukrajine a geopolitickej neistote stalo stabilnou základňou hospodárskeho rozvoja. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Dnes s oveľa väčšou istotou môžem povedať, že rok 2026 bude rokom zrýchlenia. A to zrýchlenia naozaj turbo,“ uviedol premiér. Zdôraznil, že vláda vedome podstupuje riziká spojené s ambicióznou hospodárskou politikou, no bude konať zodpovedne a s dôrazom na dlhodobú stabilitu.
Tusk opakovane vyzdvihol význam investícií, spolupráce s podnikateľmi a deregulácie. Podľa jeho slov vláda obnovila dôveru medzi štátom a biznisom aj na európskej úrovni, čo umožnilo plné čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. Zároveň upozornil, že deregulácia musí byť trvalým procesom, nie jednorazovým opatrením.
Poukázal aj na rastúcu dôveru finančných trhov. „Burza dosiahla (v roku 2025 - pozn. TASR) rekordný rast tohto storočia. Takmer 50 %,“ povedal o vývoji na varšavskej burze. Silný zlotý a vysoký záujem o poľské štátne dlhopisy podľa neho dokazujú stabilitu krajiny.
Premiér zdôraznil, že Poľsko má druhú najnižšiu mieru nezamestnanosti v EÚ a inflácia sa vrátila na nízke úrovne, čo sa premieta do zlepšenia životných podmienok rodín. Rast miezd a návrat časti Poliakov zo zahraničia označil za dôkaz rastúcej atraktívnosti krajiny. Za uznanie hospodárskej sily krajiny považuje aj pozvanie do skupiny G20.
Ubezpečil tiež, že napriek vnútropolitickým turbulenciám zostáva vládna väčšina stabilná a pripravená pokračovať v reformách. Cieľom je podľa neho trvalo zaradiť Poľsko medzi najsilnejšie a najviac konkurencieschopné ekonomiky Európy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
