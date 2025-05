Tusk: Poľsko má ambíciu strojnásobiť objem prekládok v prístavoch

Štetín 15. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok oznámil, že Poľsko má ambíciu do roku 2030 strojnásobiť objem kontajnerových prekládok vo svojich prístavoch. V roku 2024 dosiahol objem týchto prekládok 3,3 milióna ton v štandarde TEU. Tusk o tom informoval počas otvorenia 11. Medzinárodného námorného kongresu v Štetíne. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Premiér zdôraznil, že poľské prístavy generujú významné príjmy - vlani ich zisk vzrástol o 26 % oproti roku 2023. Zároveň uviedol, že v roku 2024 bolo v prístavoch vybrané clo v hodnote 56 miliárd zlotých (13,6 mld. eur), čo je o miliardu viac ako pred rokom. V súvislosti s plánovanou výstavbou kontajnerového terminálu vo Svinoústí Tusk uistil, že projekt bude realizovaný napriek protestom.



„Štetín a Svinoústie majú byť jednými z kľúčových centier poľského námorného hospodárstva,“ zdôraznil premiér o poľských prístavoch. Pripomenul, že donedávna sa hovorilo, že do Štetína je odvšadiaľ ďaleko, a cesta vlakom trvala v priemere viac ako sedem hodín. „Skrátili sme to. Teraz je to takmer o tri hodiny menej,“ poukázal Tusk. Premiér takisto dodal, že víta české rozhodnutie dokončiť diaľnicu smerom k prístavom Štetín a Svinoústie. „Sme radi, že Štetín bude prepojený s juhom,“ povedal.



Tusk zároveň ohlásil spustenie programu Poľské more, ktorého prvou prioritou je zvýšenie bezpečnosti v Baltskom mori. V rámci tejto iniciatívy vláda organizuje medzinárodnú ochranu vôd pred hrozbami vyplývajúcimi z politiky Ruska. Súčasťou opatrení je aj vytvorenie tzv. Baltskej hliadky, ktorá využíva spoluprácu členských štátov NATO v regióne.



Jedenásty ročník Medzinárodného námorného kongresu, ktorý sa koná v Štetíne, združuje odborníkov z oblasti námornej ekonomiky. Diskusie sa zameriavajú na činnosť prístavov a lodný priemysel. Súčasťou podujatia je aj neformálne stretnutie ministrov EÚ pre námorné záležitosti.



(1 EUR = 4,2425 PLN)











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)