Tusk: Poľsko musí repolonizovať svoju ekonomiku, trh a kapitál

Varšava 15. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Poľsko musí obnoviť a repolonizovať svoju ekonomiku, trh a kapitál. Uviedol to vo svojom príhovore počas utorkového otvorenia Európskeho fóra nových myšlienok s tým, že sa končí éra naivnej globalizácie a Poľsko nebude naivným partnerom v súťaži egoistov na svetových trhoch a vo vojnových konfliktoch. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Dnes sa Poľsko, Európa a celý svet ocitajú v situácii, keď je potrebné nahlas povedať, že prežijú a úspešní budú len tí, ktorí vyvodia správne závery,“ povedal premiér a zdôraznil, že svet dnes ukazuje, že aj kapitál a hospodárstvo majú svoju národnosť, a preto je nevyhnutné dôsledne chrániť záujmy poľských podnikateľov. „Naše záujmy majú bielo-červené farby,“ dodal.



Informoval, že vláda začala prijímať konkrétne opatrenia vrátane zavedenia prísneho reportovania o investíciách a verejných zákazkách štátnych podnikov s cieľom uprednostniť poľský kapitál. Investíciu do logistického terminálu Slawkow v Sliezsku majú podľa premiéra realizovať výlučne poľské firmy a celá suma 53 miliárd zlotých (12,365 mld. eur) určená na výstavbu prvej jadrovej elektrárne poputuje poľským podnikom. Podľa premiéra ide o krok, ktorým vláda preukazuje záväzok k ochrane domácich záujmov.



Zároveň podčiarkol, že úlohou vedenia štátnych podnikov nemá byť len maximalizácia zisku. „Ak by záležalo len na zisku, prečo by v takejto spoločnosti bol prítomný štát? Štát sa podieľa na rôznych oblastiach hospodárstva s cieľom presadzovať záujmy poľskej spoločnosti,“ dodal. Pripomenul, že vláda už podnikla aj personálne kroky na presadenie tejto stratégie a poľské záujmy majú byť podľa neho prioritou pre každého štátneho úradníka aj manažéra.



(1 EUR = 4,286 PLN)











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)