Tusk vyzval na zákaz dovozu potravín z Ruska a Bieloruska do EÚ

Vilnius 4. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vyzval v pondelok Európsku úniu (EÚ), aby zaviedla embargo na dovoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov z Ruska a Bieloruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a PAP.



"Bol by som radšej, keby sme ako celá Európska únia rozhodli o sankciách voči Rusku a Bielorusku, pokiaľ ide o potraviny a poľnohospodárske výrobky," povedal Tusk novinárom v rámci návštevy Litvy. Spoločné rozhodnutie EÚ by bolo účinnejšie ako rozhodnutia jednotlivých členských štátov, dodal.



Napriek európskym sankciám voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa ruské potravinárske výrobky dostávajú do EÚ zväčša bez obmedzení. Tusk vo Vilniuse na spoločnej tlačovej konferencii s litovskou premiérkou Ingrid Šimonyté uviedol, že požiada dolnú komoru poľského parlamentu - Sejm, aby prijala rezolúciu, požadujúcu sankcie EÚ.



"Dnes po návrate z Vilniusu oslovím predsedu Sejmu vo Varšave, aby som navrhol uznesenie poľského Sejmu, v ktorom vyzvem Európsku komisiu, aby zaviedla úplné sankcie na ruské a bieloruské potraviny," povedal.