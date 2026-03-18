Tusk:Poľsko chce v nasledujúcej dekáde investovať bilión do energetiky
V Európe podľa Tuska neexistuje iná krajina, ktorá by tak intenzívne a rýchlo menila svoj energetický sektor.
Autor TASR
Gdansk 18. marca (TASR) - Poľsko plánuje v nasledujúcej dekáde investovať približne jeden bilión zlotých (234,78 miliardy eur) do energetiky. Oznámil to v stredu premiér Donald Tusk na konferencii PowerConnect Energy Summit v Gdansku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
V Európe podľa Tuska neexistuje iná krajina, ktorá by tak intenzívne a rýchlo menila svoj energetický sektor. Premiér zdôraznil, že ide o rozsiahle investície do infraštruktúry vrátane prenosových liniek a elektrární.
Tusk uviedol, že Poľsko sa stáva najväčším staveniskom v energetickom sektore v Európe a zároveň rýchlo transformuje svoj energetický mix. Podľa neho krajina potrebuje dostupnú a cenovo prijateľnú energiu, aby podporila svoje hospodárske ambície.
Predseda vlády poukázal aj na výstavbu jadrovej elektrárne v spolupráci s medzinárodnými partnermi a na ďalšie projekty, ako sú veľké batériové úložiská energie či pobrežné veterné farmy. Investície podľa neho posilnia energetickú bezpečnosť krajiny.
Tusk zároveň zdôraznil význam spolupráce západných krajín v oblasti bezpečnosti a energetiky, pričom upozornil na potrebu jednotného postupu v čase medzinárodného napätia.
(1 EUR = 4,2593 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
