TUZVO je zapojená do medzinárodného projektu, ktorý rieši salašníctvo

Zvolen 17. apríla (TASR) – Odborníci z niekoľkých krajín Európy, medzi nimi aj zo Slovenska, pripravujú viacjazyčný učebný materiál pre odborné vzdelávanie a prípravu ľudí, ktorí sa venujú tzv. transhumancii. Je to forma mobilného chovu dobytka s pravidelným sezónnym cyklickým pohybom hospodárskych zvierat na veľké vzdialenosti.



"V podmienkach SR ide o sezónne sťahovavé pastierstvo, teda o salašníctvo," uviedol pre TASR Ján Lichý, hovorca Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene, ktorej Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky sa na projekte za slovenskú stranu podieľa.



Podľa Lichého samotná problematika salašníctva zasahuje prierezovo do viacerých rezortov. "Z pohľadu poľnohospodárstva je dôležitá hlavne ekonomická efektivita živočíšnej výroby, z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa sezónne pasenie podieľa na zabezpečení adekvátneho aktívneho manažmentu chránených biotopov a zachovania krajinného rázu," priblížil.



V neposlednom rade je salašníctvo späté aj so špecifickou kultúrou. Jedinečné hudobné nástroje, typické mliečne produkty či folklórne tradície podporujú nielen domáci turizmus, ale aj pozitívne zviditeľňujú Slovensko v zahraniční. "Salašníctvo má potenciál vytvoriť kvalitné zázemie pre turistickú infraštruktúru, a to aj v chránených územiach, kde je táto infraštruktúra často nedostatočná," pripomenul Lichý.



"Technická univerzita vo Zvolene má svojou účasťou v projekte s názvom TRANSFARM záujem zvýšiť povedomie o existencii transhumancie a jej výhodách, ku ktorým patrí okrem iných aj presadzovanie udržateľnej formy využívania krajiny, obzvlášť v čase zmeny klímy, a to prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných postupov, čo nesporne patrí do rámca odborných aktivít zvolenskej univerzity," uviedla Martina Slámová, zodpovedná riešiteľka projektu z TUZVO.



Do projektu je zapojených sedem rôznych organizácií z Belgicka, Nemecka, Grécka, Nórska, Slovenska a Španielska.