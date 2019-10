TV Markíza zmení vlastníka, český podnikateľ Petr Kellner prevezme CME

Bratislava 27. októbra (TASR) – Český podnikateľ Petr Kellner prevzal mediálnu spoločnosť Central European Media Enterprises (CME), ktorá pôsobí v strednej a východnej Európe a prevádzkuje 30 televíznych staníc, medzi nimi aj televíziu Markíza či českú Novu. Kellnerova PPF Group podpísala dohodu s CME prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. Transakcia bola v hodnote približne 2,1 miliardy USD. TASR o kontrakte informovali zo spoločností PPF a CME.



Podmienkou dokončenia transakcie je podľa PPF získanie súhlasu akcionárov spoločnosti CME, Európskej komisie a národných regulátorov v niektorých z krajín, kde CME pôsobí.



"Nákupom spoločnosti CME, respektíve jej mediálnych aktivít v piatich európskych krajinách, sledujeme predovšetkým cieľ doplniť náš telekomunikačný biznis v strednej a východnej Európe," vyhlásil Kellner. Tvrdí, že chcú využiť synergie medzi tvorbou mediálneho obsahu a jeho distribúciou. "Našim motívom je teda predovšetkým rozvíjanie telekomunikačného a mediálneho biznisu," deklaruje.



CME považuje za dobre fungujúcu spoločnosť a po jej prevzatí neplánuje PPF žiadne "unáhlené zásahy" do jej fungovania. "Financovanie transakcie vo výške 1,150 miliardy eur bolo upísané bankami BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale a UniCredit," spresnila PPF.



Predseda predstavenstva CME John Billock uviedol, že špeciálny výbor predstavenstva spolu s poradcami vykonal rozsiahly prieskum alternatív, ktorý zahŕňal rokovania s významným počtom možných strategických partnerov a finančných skupín. "Toto oznámenie dnes opätovne potvrdzuje náš záväzok priniesť hodnotu všetkým akcionárom," vyhlásil.



Výkonní riaditelia CME Michael Del Nin a Christoph Mainusch povedali, že táto transakcia je pre ich akcionárov "tým správnym a uspokojujúcim vyústením" jedného z najúspešnejších obratov v podnikaní poprednej mediálnej spoločnosti v rámci nedávnej doby. "Teší nás, že skupina PPF so silnými výsledkami ako prevádzkovateľa podnikateľských aktivít v mnohých odvetviach zdieľa náš pohľad na dôležitosť lokálneho obsahu a jeho schopnosť prilákať k televíznym obrazovkám veľké množstvo divákov," skonštatovali. Túto dohodu jednomyseľne schválila správna rada CME na odporúčanie osobitného výboru rady. Najväčší akcionár CME, AT&T Inc., súhlasil, že bude hlasovať za túto transakciu.



Očakáva sa, že akvizícia bude dokončená okolo polovice roku 2020, pod podmienkou schválenia regulačnými orgánmi a splnenia bežných podmienok uzatvárania. Realizácia transakcie nepodlieha žiadnym podmienkam financovania.



Skupina PPF investuje do radu odvetví od finančných služieb cez telekomunikácie, biotechnológie, nehnuteľnosti až po strojárstvo. PPF pôsobí v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Skupina vlastní aktíva vo výške viac ako 45 miliárd eur.



CME pôsobí v oblasti médií a zábavného priemyslu. Patrí k predným spoločnostiam v tomto odbore v piatich krajinách strednej a východnej Európy s celkovou populáciou 45 miliónov ľudí. CME vysiela prostredníctvom 30 televíznych staníc v Bulharsku, Česku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku.