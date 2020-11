Tvárová biometria je bezpečná, otázna je však jej etická stránka

Bratislava 1. novembra (TASR) – Vo všeobecnosti je využívanie tvárovej biometrie bezpečné. Pre TASR to uviedol riaditeľ pre rozvoj zo spoločnosti SCR Group (člen IT asociácie Slovenska) Kamil Kyzúr. Súhlasí s ním aj Ján Záborský zo spoločnosti Innovatrics, podľa ktorého je najväčším možným nebezpečenstvom získanie prístupu podvodníka k cudzej - ukradnutej identite, vďaka čomu by si mohol napríklad požičať peniaze na cudzie meno. Tomu však dokáže zabrániť práve biometria v kombinácii s overovaním živosti. Navyše, dá sa nastaviť bezpečnosť podľa potreby, biometria teda dokáže byť natoľko prísna, že podvodníka do systému nepustí. Hrozbou však môže byť jej neetické využitie.



Ako poznamenal Kyzúr, únik osobných dát však hrozí pri akejkoľvek inej bežne používanej technológii. Príkladom môže byť nedávna bezpečnostná diera v systéme Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pri využití biometrie je hrozbou skôr jej prípadné neetické využitie. "Ako odstrašujúci príklad môžeme použiť Čínu. Tá vďaka obrovskej sieti kamier sleduje pohyb svojich občanov kdekoľvek a kedykoľvek," ilustroval Kyzúr s tým, že systém zároveň prideľuje občanom hodnotenie podľa toho, s kým sa stretávajú a aké majú návyky. Ľuďom potom môže byť zamedzené vycestovanie mimo regiónu, môžu dostať výpoveď v práci alebo v najhoršom prípade sa dostať do väzenia.



Na zásah do súkromia a netransparentnosť používania tvárovej biometrie upozorňujú aj Juraj Podroužek a Miroslav Pikus zo spolku E-tika. "V niektorých prípadoch užívateľ ani nemusí vedieť, že práve prebieha jeho identifikácia, napríklad v komerčných a obchodných priestoroch, ale aj na ulici," uviedli. Problém vidia v tom, že užívateľ často nevie, s akými ďalšími dátami si prevádzkovateľ spája jeho biometrické údaje do osobnostného profilu a získava tak o ňom citlivé informácie aj nad rámec nevyhnutne potrebných údajov. "V tejto asymetrickej situácii - kde prevádzkovateľ vie mnoho a užívateľ veľmi málo o tom, čo všetko sa o ňom vie a kto všetko to o ňom vie - sa v spoločnosti môže časom vytvárať atmosféra strachu, neistoty a z nej plynúcej autocenzúry," upozornili Podroužek s Pikusom. Otázna je podľa nich aj miera primeranosti. Väčšina ľudí by zrejme nemala problém s použitím tvárovej biometrie na letisku, otázkou je, či je nevyhnutné zdieľať odtlačok svojej tváre pre získanie mobilného paušálu alebo bankového konta.