Tvárová biometria vie odhadnúť vek a pohlavie

Bratislava 17. novembra (TASR) – Systém tvárovej biometrie disponuje rôznymi kontrolnými mechanizmami. Dokáže napríklad odhadnúť vek a pohlavie klienta a porovnať, či vekový rozdiel medzi fotografiou na občianskom preukaze a selfie sedí. Pri tejto technológii sa takisto dá nastaviť napríklad rozmazanie obrazovky telefónu pri používaní internetového bankovníctva, ak používateľ zistí, že mu niekto hľadí cez plece, alebo ak spred mobilu odíde. Pre TASR to uviedol Ján Záborský zo spoločnosti Innovatrics.



"Na Slovensku a v ďalších krajinách je možné skontrolovať údaje z občianskeho preukazu s centrálnym registrom občanov, aby sa predišlo využívaniu falošných preukazov," dodal Záborský s tým, že firmy si navyše môžu vyhodnocovať dáta zo systému a sledovať tak ďalšie rizikové správanie. "Veľká časť tohto overovania pritom beží v pozadí a nijako teda klienta neotravuje," dodal Záborský.



Ako však dodali Juraj Podroužek a Miroslav Pikus zo spolku E-tika, každú technológiu je možné vytvoriť či nasadiť tak, aby dokázala čo najmenej ublížiť, alebo nezodpovedne, teda priamo s nečestným zámerom. "Predovšetkým rozpoznávanie a identifikácia tváre patrí medzi technológie, okolo ktorých prebieha na pôde Európskej komisie, či Rady Európy diskusia, či sa už nenachádzajú za tzv. červenou čiarou," dodali s tým, že jednou z možností, ako si pomôcť, je napríklad neukladať biometrické údaje do cloudu, neprenášať ich po sieti a nepárovať ich s menami užívateľov či ďalšími citlivými údajmi.



Užívateľ by podľa nich takisto mal byť informovaný, kedy a ako sa jeho údaje zbierajú a spracúvajú a čo sa s týmito dátami následne deje. "Firmy a verejné inštitúcie si musia uvedomiť, že je aj v ich záujme, aby sa snažili vytvárať nástroje využívajúce biometriu tak, aby nevyvolávali nedôveru spoločnosti," dodali Podroužek s Pikusom.



Ako to potvrdil aj riaditeľ pre rozvoj zo spoločnosti SCR Group (člen IT asociácie Slovenska) Kamil Kyzúr, dôležité je k technológiám pristupovať zodpovedne. V každom prípade treba využívať a sťahovať iba dôveryhodné aplikácie, sprístupňovať svoje osobné údaje len relevantným spoločnostiam, byť obozretný pri rôznych phishing e-mailoch a nesťahovať nedôveryhodný a nelicencovaný softvér do svojich zariadení. Radí tiež nenavštevovať nedôveryhodné webové stránky.