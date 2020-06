Tvorba hrubého fixného kapitálu v 1. štvrťroku 2020 klesla o 4,8 %

Bratislava 5. júna (TASR) - V 1. štvrťroku 2020 celkový objem tvorby hrubého kapitálu dosiahol 4,302 miliardy eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 3,894 miliardy eur a zmena stavu zásob 408 miliónov eur. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 sa zrýchlil rast tvorby hrubého kapitálu o 6,5 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 5,1 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 4,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vplyv na tvorbu hrubého fixného kapitálu mal hlavne nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 4,7 % v hodnote 4,146 miliardy eur. Z hľadiska jednotlivých sektorov sa najviac investovalo do nefinančných korporácií (61,9 %). Objem investícií vzrástol iba vo verejnej správe o 15,3 %, pokles zaznamenali finančné korporácie o 37,8 %, nefinančne korporácie o 8,5 %, neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam o 8,2 % a domácnosti o 3 %.



Z ekonomických činností najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu (23,4 %) smerovalo do priemyselnej výroby. Významný bol aj podiel investícií v oblasti nehnuteľností (22,8 %), doprava a skladovanie (6,5 %), odborné, vedecké a technické činnosti (6,4 %), verejná správa a obrana (6,3 %). Najnižšie investičné výdavky (0,1 %) sa realizovali vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov.



Na medziročnom poklese investičného dopytu sa podieľali najmä nižšie investície do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 9,8 %. Menej finančných prostriedkov sa vynaložilo aj na obstaranie produktov duševného vlastníctva o 1,4 %. Hodnota investícií bola vyššia v stavebníctve o 0,6 %, avšak len do ostatných stavieb, kde sa zaznamenal rast 1,8 %.



Stav zásob v ekonomike sa k 31. marcu 2020 oproti stavu na začiatku roka 2020 zvýšil o 408 miliónov eur. Vývoj ovplyvnil najmä rast zásob tovaru o 303,8 milióna eur, materiálu o 187,7 milióna eur a nedokončenej výroby o 96,2 milióna eur. Klesli zásoby hotových výrobkov a zvierat o 179,7 milióna eur.