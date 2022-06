Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku dosiahla 5,1 miliardy eur

Bratislava 7. júna (TASR) - Celková tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2022 dosiahla 5,1 miliardy eur, čo bolo v bežných cenách medziročne viac o 19,5 % (v stálych cenách o 6,2 %). Jeho hlavná zložka tvorba hrubého fixného kapitálu tvorila 4,1 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný rast o 15,9 % (v stálych cenách o 6,4 %).



Ako ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, z celkového počtu 19 sledovaných odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo až 16 z nich. Najviac peňažných prostriedkov, viac ako štvrtina, sa investovalo do odvetvia činnosti v oblasti nehnuteľností.



Druhý najvyšší objem investícií, až pätina, smeroval do odvetvia priemyselnej výroby, kde investície boli medziročne vyššie o 19,8 %. Ide o pozitívnu zmenu po tom, ako priemyselné investície v rovnakom období pred rokom aj pred dvomi rokmi zaznamenali výraznejšie poklesy. Aktuálne z 13 odvetví priemyselnej výroby medziročne vzrástli investície v 11 z nich.



Významný vplyv na výsledok malo najmä zvýšenie investícií vo výrobe z gumy a plastu o 31,8 %, vo výrobe kovov o 25,8 % a vo výrobe elektrických zariadení o 106,2 % aj ostatnej výrobe o 41,5 %. Naopak, v podielovo najvýznamnejšej výrobe dopravných prostriedkov sa zaznamenal pokles investícií o 4,1 %.



Tretí objemovo najvyšší podiel investícií smeroval do odvetvia dopravy a skladovania pri medziročnom náraste o 28 %. V odvetví veľkoobchodu a maloobchodu boli investície medziročne vyššie o 37,9 %, ako aj dodávka elektriny a plynu o 11,5 %.



Medziročný pokles investícií zaznamenali odvetvia odborné, vedecké a technické činnosti o 4 %, vzdelávanie o 10,3 % a finančné a poisťovacie činnosti o 4,1 %.